PICTURESQUE

Việt Nam đẹp như postcard trong mắt khách ngoại

  • Thứ tư, 22/10/2025 11:21 (GMT+7)
  • 11:21 22/10/2025

Từ Hà Nội đến Sa Pa, Ninh Bình, Japheth Graspela ghi lại Việt Nam qua ống kính - nơi mỗi khung hình đều như tấm bưu thiếp lưu giữ ký ức.

Vietnam postcard

Japheth Graspela, du khách Philippines, vẫn nhớ buổi sáng cuối cùng ở Sa Pa: tiết trời se lạnh, sương phủ lối và thị trấn còn ngái ngủ. Anh mang theo chiếc máy ảnh, lang thang qua những con dốc để ghi lại khoảnh khắc khiến mình rung động, gọi đó là “Vietnam Postcard”. Mỗi bức ảnh lưu giữ một ký ức, gợi lại tiếng cười, cái lạnh len qua áo hay mùi cà phê phảng phất bên hiên nhà. Graspela nói anh chỉ muốn thể hiện vẻ đẹp giản dị, ấm áp và đầy sức sống của Việt Nam. Trong chuyến đi, anh ghé Sa Pa, Ninh Bình và Hà Nội, mỗi nơi để lại một dấu ấn riêng: Hà Nội cổ kính, Ninh Bình yên bình, còn Sa Pa cho anh thời gian để chậm lại và cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Vietnam Postcard anh 1
Vietnam Postcard anh 2Vietnam Postcard anh 3Vietnam Postcard anh 4
Vietnam Postcard anh 5
Vietnam Postcard anh 6Vietnam Postcard anh 7Vietnam Postcard anh 8
Vietnam Postcard anh 9Vietnam Postcard anh 10Vietnam Postcard anh 11
Vietnam Postcard anh 12Vietnam Postcard anh 13
Vietnam Postcard anh 14Vietnam Postcard anh 15
Vietnam Postcard anh 16Vietnam Postcard anh 17Vietnam Postcard anh 18
Vietnam Postcard anh 19
Vietnam Postcard anh 20Vietnam Postcard anh 21Vietnam Postcard anh 22

Vẻ đẹp vượt xa trí tưởng tượng

Trước khi đến Việt Nam, Japheth Graspela đã nghe nhiều về vẻ đẹp nơi đây, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, anh mới thấy mọi lời kể đều chưa đủ. Không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh chỉ đơn giản thích ghi lại khoảnh khắc đời thường. Cùng bạn bè vi vu khắp nơi, Graspela chụp theo cảm hứng, thấy điều thú vị liền bấm máy. Ấy vậy mà bức ảnh nào cũng nên thơ, như thể vẻ đẹp Việt Nam luôn sẵn sàng chờ người kể lại. Nếu chọn một “bưu thiếp Việt Nam” gửi cho bạn bè, anh sẽ chọn hình dòng xe máy ngược xuôi ở Hà Nội, hỗn loạn nhưng có trật tự, nhanh, khéo và đầy năng lượng. Anh cũng yêu tòa Sun Plaza ở Sa Pa mang vẻ châu Âu cổ điển, rực rỡ trong nắng vàng. Ở phố đường tàu Hà Nội, anh ngồi trong quán nhỏ, gọi thêm vài ly nước chỉ để được nán lại, chờ đoàn tàu lướt qua, một trải nghiệm thú vị hơn là đáng sợ nếu biết nghe lời dặn của chủ quán. Đây là lần đầu Graspela đến Việt Nam, nhưng trong anh, hành trình kế tiếp dường như đã bắt đầu, không chỉ để chụp thêm vài bức hình, mà để sống lại cảm giác được lạc giữa vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa dịu dàng của đất nước này.

Vietnam Postcard anh 23
Vietnam Postcard anh 24Vietnam Postcard anh 25
Vietnam Postcard anh 26Vietnam Postcard anh 27Vietnam Postcard anh 28
Vietnam Postcard anh 29
Vietnam Postcard anh 30
Vietnam Postcard anh 31Vietnam Postcard anh 32Vietnam Postcard anh 33
Vietnam Postcard anh 34
Vietnam Postcard anh 35Vietnam Postcard anh 36Vietnam Postcard anh 37
Vietnam Postcard anh 38
Vietnam Postcard anh 39Vietnam Postcard anh 40
Vietnam Postcard anh 41Vietnam Postcard anh 42Vietnam Postcard anh 43

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Sạp chợ, mâm cơm Nam Bộ trong mắt du khách Anh ở TP.HCM

Đem lòng say mê ẩm thực Việt, tôi cùng bạn trai quyết định tham gia lớp học nấu món Việt để có thể trổ tài chế biến những món ăn này cho gia đình khi quay trở về Anh.

06:30 5/11/2024

Tôi ngắm một TP.HCM đẹp hơn ảnh mạng

Từ Thái Lan đến TP.HCM, tôi bất ngờ trước diện mạo của thành phố "ăn ảnh". Nơi đây đẹp đẽ, rực rỡ hơn những gì tôi từng thấy trên Instagram.

18:14 9/8/2024

Khach Tay cuoi khoai chi thu massage vit o Can Tho hinh anh

Khách Tây cười khoái chí thử massage vịt ở Cần Thơ

09:34 18/10/2025 09:34 18/10/2025

0

Đến làng du lịch Cồn Sơn (Cần Thơ), nhóm du khách nước ngoài thích thú khi được massage vịt ở vườn trái cây. Dịch vụ này mới ra mắt vào tháng 9, nhưng mang về bộn khách cho chủ vườn.

Linh Huỳnh (ghi)

Ảnh: Japheth Graspela

Vietnam Postcard du khách Philippines ảnh đẹp Việt Nam Du lịch Việt Nam phố đường tàu du lịch Hà Nội Du lịch Sa Pa Du lịch Ninh Bình Nhiếp ảnh du lịch Ảnh Việt Nam đẹp

