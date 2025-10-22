Việt Nam đẹp như postcard trong mắt khách ngoại

Từ Hà Nội đến Sa Pa, Ninh Bình, Japheth Graspela ghi lại Việt Nam qua ống kính - nơi mỗi khung hình đều như tấm bưu thiếp lưu giữ ký ức.

Vietnam postcard

Japheth Graspela, du khách Philippines, vẫn nhớ buổi sáng cuối cùng ở Sa Pa: tiết trời se lạnh, sương phủ lối và thị trấn còn ngái ngủ. Anh mang theo chiếc máy ảnh, lang thang qua những con dốc để ghi lại khoảnh khắc khiến mình rung động, gọi đó là “Vietnam Postcard”. Mỗi bức ảnh lưu giữ một ký ức, gợi lại tiếng cười, cái lạnh len qua áo hay mùi cà phê phảng phất bên hiên nhà. Graspela nói anh chỉ muốn thể hiện vẻ đẹp giản dị, ấm áp và đầy sức sống của Việt Nam. Trong chuyến đi, anh ghé Sa Pa, Ninh Bình và Hà Nội, mỗi nơi để lại một dấu ấn riêng: Hà Nội cổ kính, Ninh Bình yên bình, còn Sa Pa cho anh thời gian để chậm lại và cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Vẻ đẹp vượt xa trí tưởng tượng

Trước khi đến Việt Nam, Japheth Graspela đã nghe nhiều về vẻ đẹp nơi đây, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, anh mới thấy mọi lời kể đều chưa đủ. Không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh chỉ đơn giản thích ghi lại khoảnh khắc đời thường. Cùng bạn bè vi vu khắp nơi, Graspela chụp theo cảm hứng, thấy điều thú vị liền bấm máy. Ấy vậy mà bức ảnh nào cũng nên thơ, như thể vẻ đẹp Việt Nam luôn sẵn sàng chờ người kể lại. Nếu chọn một “bưu thiếp Việt Nam” gửi cho bạn bè, anh sẽ chọn hình dòng xe máy ngược xuôi ở Hà Nội, hỗn loạn nhưng có trật tự, nhanh, khéo và đầy năng lượng. Anh cũng yêu tòa Sun Plaza ở Sa Pa mang vẻ châu Âu cổ điển, rực rỡ trong nắng vàng. Ở phố đường tàu Hà Nội, anh ngồi trong quán nhỏ, gọi thêm vài ly nước chỉ để được nán lại, chờ đoàn tàu lướt qua, một trải nghiệm thú vị hơn là đáng sợ nếu biết nghe lời dặn của chủ quán. Đây là lần đầu Graspela đến Việt Nam, nhưng trong anh, hành trình kế tiếp dường như đã bắt đầu, không chỉ để chụp thêm vài bức hình, mà để sống lại cảm giác được lạc giữa vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa dịu dàng của đất nước này.