Khách Tây cười khoái chí thử massage vịt ở Cần Thơ

Đến làng du lịch Cồn Sơn (Cần Thơ), nhóm du khách nước ngoài thích thú khi được massage vịt ở vườn trái cây. Dịch vụ này mới ra mắt vào tháng 9, nhưng mang về bộn khách cho chủ vườn.

Khách Tây cười tít mắt khi được đàn vịt hơn 30 con massage bằng mỏ Làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn (TP Cần Thơ) được chú ý nhờ bầy vịt biết massage chân, nhiều du khách trong và ngoài nước hào hứng tìm đến trải nghiệm.

Buổi sáng tháng 10, tại một căn chòi gỗ ở làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn (phường Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), nhóm du khách nước ngoài ngồi đưa chân ra phía trước, chờ người phụ nữ đội nón lá rắc thức ăn gia cầm lên bàn chân. Vài giây sau, bầy vịt khoảng 30 con chạy từ dưới sông lên chiếc cầu thang, tiến đến ăn lấy ăn để và mổ liên tục vào bàn chân. Đó là hình thức massage vịt mới tại đây.

"Hồi hộp quá, cảm giác ra sao đây", một vị khách vừa cười vừa nói, khi nghe thấy tiếng kêu "cạp cạp" của bầy vịt bên ngoài.

Nhóm khách gồm 4 người đến Cồn Sơn theo tour trải nghiệm miền Tây của một công ty du lịch chuyên khám phá Mê Kông. Sau khi trải nghiệm các hoạt động địa phương, họ dừng chân tại vườn trái cây Phương My và quyết định thử massage vịt khi được hướng dẫn viên giới thiệu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bùi Thúy Liễu (41 tuổi), chủ vườn, cho biết du khách nước ngoài đến Cồn Sơn rất hứng thú với massage vịt, do cảm giác vừa sảng khoái vừa nhột. Không chỉ nhóm khách trên, từ khi dịch vụ này được chú ý, mỗi ngày vườn trái cây đón khoảng vài trăm lượt khách, ngày nào cũng có khách, kể cả trong tuần.

Trước đây, doanh thu từ vườn trái cây không quá cao. Từ khi mở dịch vụ massage vịt đã khiến vườn của Thuý Liễu bội thu. Ảnh: Đỗ Chi.

Ban đầu, Thúy Liễu nuôi một bầy vịt cỏ 60 con lấy trứng để làm món ăn phục vụ du lịch. Nhưng vì khó nuôi, hiện bầy chỉ còn hơn 30 con. Nhận thấy du khách nước ngoài và thiếu nhi khá thích sự nhộn nhịp của bầy vịt, cùng lúc đó, một người từng hướng dẫn làm du lịch ở Cồn Sơn gợi ý mở dịch vụ massage vịt. Từ đó, cô bắt đầu huấn luyện bầy vịt thành "nhân viên" massage.

"Vịt rất nhát, thấy người sẽ chạy tán loạn. Tôi đã bắt bầy vịt 15 ngày tuổi về, kiên trì tập luyện trong 2 tháng để chúng quen mổ thức ăn trên chân người. Dần dà, bầy vịt dạn dĩ hơn. Chúng sẽ ở dưới sông, khi nghe tôi kêu 'két, két' mới chạy đến", Thuý Liễu kể.

Khi bầy vịt ăn khoẻ, mỏ cứng cáp, cô dựng căn chòi gỗ, tiểu cảnh cầu cá tra và thả bầy vịt lội tung tăng bên dưới để gợi lên bối cảnh miền Tây. Dịch vụ massage vịt ra mắt vào dịp 2/9 vừa qua. Lượng khách đến trải nghiệm vượt ngoài mong đợi. Để đảm bảo lông vịt sạch khi tiếp xúc với du khách, chuồng vịt được dọn mỗi ngày 3-5 lần.

Hiện nhà vườn mở cửa cho du khách trải nghiệm massage vịt miễn phí, với điều kiện phải mua thức ăn cho vịt tại chỗ với giá 15.000-30.000 đồng/phần.

"Bầy vịt này đã giúp tôi cải thiện thu nhập đáng kể. Thời gian tới, chúng sẽ vừa phục vụ du lịch vừa đẻ trứng mỗi ngày. Tôi chỉ nuôi chứ không làm thịt", cô nói.

Trước đó, dịch vụ massage vịt cũng thu hút khách Tây ở Quảng Trị. Tại Duck Stop (Trạm Vịt) gần động Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều du khách nước ngoài tận hưởng cảm giác được massage khi để bầy vịt mổ lấy thức ăn trong lòng bàn tay. Đây là dịch vụ do một chủ trang trại 20 tuổi nghĩ ra với khoảng 120 con vịt được huấn luyện.

Các hoạt động địa phương như cho cá bú bình, xem vũ điệu cá lóc bay, ngồi xuồng, thăm vườn trái cây... là yếu tố hút khách ở Cồn Sơn. Ảnh: Nhi.

Làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn là điểm đến sinh thái nằm trên cù lao giữa sông Hậu, nổi tiếng với tiêu chí 5 không: không rác thải, không khói bụi, không xe máy, không hàng rong và không ăn xin. Tại đây, hơn 100 hộ gia đình cùng nhau xây dựng nên mô hình du lịch cộng đồng.

Nhiều hộ chọn vườn trái cây là điểm tham quan chủ lực, những hộ khác chọn kinh doanh bè cá, trải nghiệm nghề truyền thống, làm bánh dân gian Nam Bộ. Ngoài ra, đến đây, du khách còn được xem vũ điệu cá lóc bay, thưởng thức đờn ca tài tử, ăn cá lóc nướng trui để cảm nhận nét văn hoá, ẩm thực đặc sắc của miền Tây. Giá tour Cồn Sơn trọn gói từ 255.000 đồng đến một triệu đồng/người, tùy vào số lượng hoạt động.