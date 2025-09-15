Khách Tây bốc gạch, tuốt lúa ở Hà Giang

Trong chuyến du lịch Hà Giang, đoàn khách Tây không chỉ đi xe máy qua cung đường núi đá mà còn xắn tay gặt lúa, bốc gạch, khiêng xe qua dòng nước ngập hỗ trợ bà con địa phương.

Nhóm khách Tây bốc gạch, hỗ trợ bà con Hà Giang Dừng chân tại xã Mậu Duệ (Yên Minh cũ), nhóm khách Tây xắn tay bốc vác gạch, hỗ trợ bà con địa phương. Đoạn video lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngày đầu đặt chân đến Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang), khi ngang qua ruộng lúa ở Quản Bạ, đoàn 9 du khách Australia tò mò dừng lại trước cảnh người dân gặt lúa.

Nhận thấy đây có thể là trải nghiệm thú vị, Đinh Mạnh Hùng, hướng dẫn viên một công ty du lịch, ngỏ ý để nhóm khách Tây thử sức. Khi được người dân địa phương đồng ý, họ vui vẻ vác và tuốt lúa ngay tại chỗ.

"Ngay từ khi thiết kế tour, chúng tôi đã hỏi khách có muốn tham gia vào đời sống thường nhật ở Hà Giang không. Ngoài lịch trình cố định, công ty tổ chức thêm những hoạt động này để khách có trải nghiệm trọn vẹn hơn", Hùng nói với Tri Thức - Znews chiều 15/9.

Đoàn khách Tây bốc gạch hỗ trợ bà con địa phương.

Ngày tiếp theo, tại điểm dừng ăn trưa ở xã Mậu Duệ (Yên Minh cũ), cạnh một xưởng gạch, đoàn khách bất ngờ khi trông thấy những nữ công nhân bốc vác gạch.

Được hướng dẫn viên khuyến khích hỗ trợ người dân địa phương, họ nhanh chóng xắn tay tham gia. Trong video, Hùng đóng vai "ông chủ", thúc giục các "công nhân" làm việc nhanh tay, tạo sự thích thú cho người xem.

"Họ học việc rất nhanh, vừa làm vừa cười nói vui vẻ suốt 30 phút. Với khách, đó là kỷ niệm khó quên", nam hướng dẫn viên nói.

Trong hành trình 4 ngày 3 đêm ở Hà Giang, ngoài những trải nghiệm địa phương, đoàn cũng gặp thử thách bất ngờ. Ngày cuối của chuyến đi, do mưa lớn gây ngập sâu, đoàn xe mắc kẹt trên đường về lại Hà Giang.

Thay vì chờ đợi, nhóm khách Tây quyết định giúp người dân vác từng chiếc xe qua dòng nước. Họ dùng thanh gỗ luồn qua bánh sau, rồi 4-5 người cùng hợp sức khiêng xe. Sau khi đưa 9 xe của đoàn qua an toàn, họ ở lại giúp các đoàn khác.

Hướng dẫn viên Đinh Mạnh hùng (áo vàng, tóc vàng) check-in ruộng lúa cùng đoàn khách Australia.

Khi về homestay, Hùng giới thiệu đoàn khách cách nhảy sạp, ăn mèn mén, uống rượu ngô, học vài câu tiếng Việt trên bàn nhậu như "anh em ơi", "1, 2, 3 dô". Cả nhóm học hát tiếng Việt Nam, ca hát bên lửa trại cùng các nhóm khách khác.

Đoàn khách Tây giúp người dân khiêng xe máy qua dòng nước ngập sâu.

"Đoàn khách chia sẻ rất vui vì từ trước đến nay chưa từng tham gia tour nào có những trải nghiệm như vậy. Họ mong muốn sẽ giới thiệu bạn bè đến Hà Giang để thử, bởi ở nước họ không có những hoạt động này", Hùng cho hay.

Những đoạn video ghi lại cảnh nhóm khách Tây bốc gạch, tuốt lúa ở Hà Giang nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu về hàng triệu lượt xem. Hướng dẫn viên cho biết đoàn khách tỏ ra thích thú khi biết mình "nổi tiếng" ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Tuấn, điều hành đơn vị lữ hành, nhận định Hà Giang có trải nghiệm gần như chưa nơi nào có, đó là đi xe máy trên cung đường uốn lượn giữa núi đá, thác nước và bản làng. Sức hút chính của tour này đến từ hướng dẫn viên. Họ chưa từng rời khỏi Hà Giang nên đối đãi với khách nước ngoài bằng sự ấm áp, không phải vì dịch vụ.

Anh cho biết tour 1:1 (1 du khách - 1 hướng dẫn viên địa phương) không gò bó lịch trình. Hướng dẫn viên sẽ đưa du khách thăm nhà dân, làm đồng áng, cắt cỏ cho gia súc, thêu dệt và thử món ăn truyền thống khiến họ thích thú, nhất là tệp khách châu Âu và châu Mỹ.

"Du khách không chỉ có một hành trình ngắm cảnh thiên nhiên, mà còn mang về những kỷ niệm 'có một không hai'. Đó chính là tinh thần mà chúng tôi luôn hướng tới", anh nói.