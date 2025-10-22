Vợ Duy Mạnh bị mất vali và toàn bộ tài sản giá trị ở Hàn Quốc

Trong chuyến công tác Hàn Quốc, Nguyễn Quỳnh Anh khiến nhiều người theo dõi lo lắng khi thông báo bị mất tài sản giá trị.

Thông tin được Nguyễn Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - chia sẻ trên trang cá nhân sáng 22/10.

"Sang Hàn Quốc vừa mất vali, tài sản gì quý nhất cũng mất hết rồi. Giờ đi làm cho đến kiệt sức cũng không biết bao giờ cho đủ tiền mua lại được đồ đã mất", cô viết. Đính kèm bài đăng là bức ảnh Quỳnh Anh mặc trang phục bảo hộ, vẻ mặt mệt mỏi.

Quỳnh Anh gây lo lắng khi thông báo bị mất vali chứa tài sản giá trị ở Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.

Chỉ sau ít phút đăng tải, sự việc của Quỳnh Anh thu hút sự quan tâm của nhiều người theo dõi bởi theo nội dung bài đăng, cô mất tài sản rất giá trị.

Không ít bình luận dưới bài đăng bày tỏ sự lo lắng cho nàng WAG, đồng thời tò mò về món đồ cô bị mất và tình huống xảy ra việc không may. Tuy nhiên, cô chưa phản hồi bình luận nào.

Trước đó, qua trang cá nhân, Quỳnh Anh cho biết cô đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc và dành thời gian thưởng thức các món ngon.

Thời gian qua, cô và chị gái Huyền Mi thường có mặt tại xứ kim chi công tác, phục vụ việc kinh doanh mỹ phẩm online.

Hồi tháng 3, cũng trong lần sang Hàn Quốc, Quỳnh Anh khiến nhiều người đồng cảm khi chia sẻ hình ảnh mệt mỏi vì say xe. Hai chị em cô thậm chí đi nhầm sân bay, khiến hành trình thêm chật vật song cuối cùng may mắn vẫn tới kịp giờ.

Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) là nàng WAG quen mặt với nhiều dân mạng qua mối tình với cầu thủ Duy Mạnh. Cô là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Quỳnh Anh và Duy Mạnh kết hôn năm 2020, hiện có hai con, một trai, một gái. Cùng chị gái Huyền Mi, Quỳnh Anh hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm online.

Trên trang cá nhân, nàng WAG Hà Nội thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống bận rộn vì công việc, livestream bán hàng. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian chăm sóc tổ ấm, trở thành hậu phương vững chắc cho thủ quân tuyển Việt Nam.