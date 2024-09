Vòng hông gây sốc của ngôi sao Hàn Quốc

"Hip filler" (tạm dịch: chất làm đầy hông) trở thành từ khóa hot sau khi hình ảnh diễn viên Jeon Jong Seo tại Paris Fashion Week 2024 gây sốt mạng xã hội.

Jeon Jong Seo tham dự Paris Fashion Week 2024. Ảnh: SPOTV.

Cuối tháng 9, Jeon Jong Seo xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập của thương hiệu Chloé với áo crop top ren hoa kết hợp với chân váy maxi. Chiếc váy cạp trễ giúp ngôi sao khoe trọn đường cong quyến rũ ở phần eo và hông.

Hình ảnh này giúp Jeon Jong Seo dập tắt tin đồn sử dụng miếng độn hông trong loạt ảnh cô mặc đầm body màu xám hay quần legging từng gây sốt trước đây. Tuy nhiên, thân hình đồng hồ cát siêu thực của cô nàng vẫn khiến nhiều người nghi ngờ rằng nó không hoàn toàn tự nhiên.

Nhiều bài đăng trên mạng nói về "hip filler" (tạm dịch: chất làm đầy hông), ám chỉ việc diễn viên sinh năm 1994 can thiệp thẩm mỹ để có được tỷ lệ cơ thể "lý tưởng". Nghi vấn này trở nên có căn cứ khi những bức ảnh quá khứ của Jeon Jong Seo được đặt lên bàn cân so sánh. Dù vậy, một số người cho rằng sự thay đổi hình thể này có thể nhờ vào các phương pháp tập luyện, không nhất thiết phải liên quan đến thẩm mỹ nội khoa.

Dáng hông violin

Hông hõm hay "hông violin" là một đặc điểm tự nhiên của cơ thể con người. Đó là những vết lõm nhẹ ở nơi xương hông và xương đùi gặp nhau. Vài năm trước, vùng cơ thể này đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ phong trào "body positive". Trong nỗ lực tôn vinh những đường cong nhỏ bé này, phụ nữ ngày nay vẫn đăng ảnh của mình trong bộ đồ tập luyện và váy bó sát kèm theo các hashtag #hipdips và #selflove trên Instagram.

Trong khi hoạt động cộng đồng này đã khuyến khích một số phụ nữ chấp nhận hông trũng của họ, những người khác lại muốn tìm cách để khắc phục những gì họ hiểu sai là "bất thường về thể chất" thông qua chất làm đầy, phẫu thuật hay thể dục.

Tìm kiếm nhanh trên YouTube tạo ra hàng nghìn kết quả cung cấp các bài tập cho những chiếc hông nhô ra. Một video được xếp hạng cao có tiêu đề "How to get wider hips/get rid of hip dips" (tạm dịch: Cách làm to hông, thoát khỏi hông trũng" thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem.

Sheila Nazarian - bác sĩ phẫu thuật hàng đầu tại Beverly Hills (California, Mỹ) - cảm thấy khó chịu khi thấy những KOL tập luyện có 2-3 triệu người theo dõi trên Instagram đều dường như đã phẫu thuật thẩm mỹ ở phần hông hoặc eo. "Với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật, tôi thấy rõ ràng rằng vùng hông của họ không tự nhiên", bác sĩ cho hay.

Jeon Jong Seo gây chú ý mỗi khi diện trang phục bó sát. Ảnh: All Kpop.

Trong số các phương pháp làm đầy hông, phòng khám của Nazarian cung cấp Sculptra - thủ thuật không phẫu thuật được giới thiệu có thể giúp cơ thể tự sản sinh collagen để làm tròn vòng hông.

Theo một bài viết của VICE vào năm 2020, phương pháp Sculptra có chi phí 15.000-40.000 bảng Anh (20.000- 53.000 USD ), hiệu quả có thể kéo dài tới hai năm. Quá trình này bao gồm nhiều lần tiêm vào vùng hông, tùy thuộc vào số lượng lọ Sculptra mà bác sĩ khuyên dùng.

Tại phòng khám của bác sĩ Nazarian, những phụ nữ đến để điều trị có độ tuổi rất khác nhau - từ 20 đến 50 - nhưng tất cả họ đều muốn có một diện mạo cụ thể. Bác sĩ Nazarian cho biết: "Tỷ lệ eo-hông đạt đến điểm lý tưởng là điều mà mọi người đang hướng tới hiện nay. Không còn là việc loại bỏ cục mỡ này hay cục mỡ kia nữa, mà là 'hãy làm cho cơ thể tôi trở nên cân đối'".

Không có gì khác biệt

Alana Arbucci có đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn và nụ cười chỉ xuất hiện trong quảng cáo kem đánh răng. Không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp, chính việc Arbucci thẳng thắn chia sẻ tất tần tật các quy trình thẩm mỹ mình đã làm đã giúp cô có hàng triệu người theo dõi.

Ngoài việc tiêm chất làm đầy môi và nâng ngực, Arbucci là một trong số ít người có sức ảnh hưởng chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ để "hông nhô ra".

Trên thực tế, Arbucci thường thử nghiệm các phương pháp điều trị dựa trên yêu cầu của người theo dõi. "Tôi thấy hợp lý khi thực hiện chúng để những người theo dõi tôi biết liệu đó có phải là điều đáng giá hay không. Tôi nghĩ mọi người tò mò về Sculptra vì trên mạng xã hội, bạn thấy những người nổi tiếng như Kylie Jenner có tỷ lệ eo-hông rất hoàn hảo".

Kylie Jenner là người ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp, ảnh hưởng đến khái niệm hình ảnh cơ thể trên mạng xã hội. Ảnh: kyliejenner/Instagram.

Bác sĩ Nazarian đồng ý rằng gia đình Kardashian đã có tác động rất lớn đến hình ảnh cơ thể: "Họ thực sự có sức mạnh như vậy! Đôi môi đầy đặn hơn đó là do họ. Tỷ lệ eo-hông nhỏ cũng là vì họ".

Trong khi đó, huấn luyện viên thể hình Shah-yee cho biết xu hướng này đã tác động trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của cô. "Tôi nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp với thân hình đồng hồ cát và nghĩ rằng đó là những gì mọi người muốn, nhưng giờ tôi nhận ra rằng có một số thứ không thể thay đổi được".

Xu hướng tiêm chất làm đầy hông phổ biến khi những bộ đồ thể thao bó sát và những đường cong đã thống trị xu hướng thời trang toàn cầu. Bác sĩ Nazarian cho biết bà đã quan sát thấy nhu cầu về phương pháp điều trị Sculptra cũng gia tăng cùng với xu hướng. Các video tập luyện tuyên bố có thể biến đổi vùng hõm hông vẫn thường xuyên được tải lên YouTube.

So với việc phẫu thuật cắt bỏ mỡ, Sculptra đắt hơn. Nhưng đây là một giải pháp thay thế hấp dẫn vì ít xâm lấn hơn. "Chỉ mất 5 phút và không đau đớn gì", Alana mô tả. Tuy nhiên, cô không quá hài lòng với kết quả.

Bác sĩ Nazarian giải thích rằng đôi khi khách hàng yêu cầu nhiều lọ Sculptra hơn để đạt được kết quả mong muốn (tất nhiên, điều đó có nghĩa là tốn nhiều tiền hơn). "Tôi thường bắt đầu với 10 lọ lúc đầu (5 lọ ở mỗi bên) và bệnh nhân không phải ai cũng hài lòng", bà giải thích.

Alana đã dùng 20 lọ. "Tôi thực hiện video này để chỉ ra rằng phương pháp tạo ra rất ít sự khác biệt. Tôi được điều trị miễn phí nhưng rõ ràng là những người khác thì không, vì vậy bạn sẽ phải trả khoảng 20.000 USD cho những gì tôi đã làm", cô nói trong một clip trên trang cá nhân.

Trong video, Alana từ từ xoay người trước ống kính để cho thấy phần eo-hông của cô trước và sau ca phẫu thuật trị giá 20.000 USD là không khác gì nhau.