Vũ trụ 'Hồng Thơ - Hùng - Dung' hé lộ cái kết ở TikTok Awards 2025

Tại TikTok Awards 2025, các thành viên của “vũ trụ Hồng Thơ - Hùng - Dung” chia sẻ sẽ khép lại series hot. Bạn bè cũng bật khóc khi chứng kiến Con Cò Đây và Ngọc Kem đạt giải.

Lễ trao giải TikTok Awards 2025, diễn ra tối 18/10 tại TP.HCM do Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông, không chỉ là nơi vinh danh các cá nhân, tổ chức nổi bật, mà còn góp phần kết nối các nhà sáng tạo nội dung. Chương trình chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của sự cố gắng, nỗ lực, của tình bạn và của những khó khăn, thử thách đằng sau ống kính máy quay.

Khoảnh khắc đẹp nhất trong lễ trao giải nằm ở những phút cuối khi Con Cò Đây (Quân Trương) lên sân khấu nhận giải Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung của năm). Trong lúc nhà sáng tạo nội dung này nức nở trên sân khấu, bạn bè của anh ở phía dưới khán phòng cũng bật khóc, rơi những giọt nước mắt mừng rỡ và hạnh phúc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews trước đó, Con Cò Đây thể hiện lòng biết ơn khi có cơ hội xuất hiện trong hạng mục giải thưởng lớn này. “Tôi rất vui vì được đề cử, càng vui hơn khi được vinh danh”, anh nói.

Ông Lê Quang Tự Do (bên trái), Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch), trao giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm cho Con Cò Đây (Quân Trương) (ở giữa) tại lễ trao giải TikTok Awards 2025.

Cái kết của vũ trụ 'Hồng Thơ - Hùng - Dung'

Thành công của nhà sáng tạo nội dung này phần nào đến từ “vũ trụ Hồng Thơ - Hùng - Dung” thịnh hành trên các nền tảng số trong thời gian gần đây. Anh thành thật chia sẻ bất ngờ khi series và các nhân vật được đón nhận, yêu mến.

“Nhưng mơ rồi phải tỉnh. Series dừng lại ở thời điểm này là phù hợp vì cuộc vui nào cũng có hồi kết. Chúng tôi cũng muốn được khán giả đón nhận ở khía cạnh khác”, Con Cò Đây tâm sự.

Cũng xuất hiện tại TikTok Awards 2025 để ủng hộ những người bạn, các nhà sáng tạo nội dung Ngọc Thiệp và Mai Hương (2 thành viên còn lại của “vũ trụ Hồng Thơ - Hùng - Dung”) tiết lộ đã chuẩn bị tập kết cho series tình tay ba này.

Sau đó, mỗi cá nhân tiếp tục giữ tinh thần “còn thở là còn sáng tạo”, đem đến những nội dung thú vị, mới mẻ cho công chúng. Cả Ngọc Thiệp và Mai Hương đều khẳng định đam mê diễn xuất chính là khởi đầu của series.

Ban đầu, các thành viên chỉ xây dựng những hoạt cảnh đơn giản, bắt chước lời nói, hành động, cử chỉ của người lớn tuổi, tạo ra tình huống giải trí, hài hước. Nhờ sự ủng hộ lớn từ phía khán giả, nhóm kéo dài series, đầu tư chỉn chu hơn.

Đến cổ vũ cho Con Cò Đây và Ngọc Kem, các nhà sáng tạo nội dung này chia sẻ niềm vui, hồi hộp và tự hào, đặc biệt khi chứng kiến hành trình làm nghề nghiêm túc, chân chính của những người bạn thân thiết.

“Chúng tôi không buồn vì nằm ngoài danh sách đề cử năm nay. Thấy các thành viên trong ‘gia đình’ tỏa sáng là niềm hạnh phúc lớn”, Mai Hương và Ngọc Thiệp nói.

Đáp lại tình cảm lớn lao từ bạn bè, người theo dõi, Ngọc Kem cũng xuất sắc giành giải TikTok Shop Creator of the Year. Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, cô cho biết đây là dấu ấn lớn trong hành trình làm nghề của mình.

Sau giải thưởng này, Ngọc Kem khẳng định vẫn theo đuổi lĩnh vực livestream bán hàng, nhận thấy giá trị của công việc này đối với bản thân và những người xung quanh. Cô khẳng định sẽ làm nghề nghiêm túc, chắc chắn và có trách nhiệm hơn trong tương lai.

Một số nhà sáng tạo nội dung đạt giải thưởng tại TikTok Awards 2025.

Một mùa giải cảm xúc và ý nghĩa

Những khoảnh khắc đẹp của tình bạn khác cũng diễn ra tại chương trình khi Văn Anh Neymar mời bạn bè trong lĩnh vực thể thao lên sân khấu cùng giơ cao chiếc cúp Sport Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của nam), hay khi nhóm bạn hò reo vang khán phòng lúc Bé 7 nhận giải Storyteller of the Year (Người kể chuyện của năm).

Bên cạnh khoảnh khắc xúc động, những lời cảm ơn và xin lỗi chân thành cũng được đưa ra. Khi nhận chiếc cúp Food Creator of the Year, Hoàng Anh Panda gửi đến khán giả lời xin lỗi về những lỗi lầm không may gây ra trong quá trình xây dựng sự nghiệp sáng tạo nội dung. Chiến thắng của Hoàng Anh Panda ở hạng mục giải thưởng này cũng nhận được sự ủng hộ, cổ vũ lớn từ phía công chúng.

Đó chính là những ký ức đẹp trong lòng không chỉ các nhà sáng tạo nội dung, mà cả khán giả theo dõi TikTok Awards 2025 - một mùa giải đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật cũng cầm trên tay chiếc cúp danh giá của TikTok Awards 2025. Ella May chiến thắng TikTok Live Creator of the Year, Em Ly Review dành giải Beauty Creator of the Year, Davo’s Lingo thắng giải Education Creator of the Year, hay Tủn Cùi Bắp nhận giải Video of the Year.

Nhà sáng tạo nội dung Rắn Xà Nẹo không để lộ mặt khi nhận giải thưởng Entertainment Creator of the Year, khiến công chúng không khỏi tò mò. Về hạng mục giải trí, ca sĩ Lamoon trở thành Music Artist of the Year. Streamer Misthy chiến thắng Celebrity Creator of the Year.

Ngoài các cá nhân, một số đối tác của TikTok cũng được vinh danh trong chương trình. Giải Sport Partner of the Year thuộc về FPT play, K+ Sports và Theanh 28 Sports. Giải Entertainment Partner of the Year dành cho DatVietVAC, Uni Media và Yeah1 Networks. Hạng mục Content Partner of the Year được trao cho Vulaci Network.

Xuyên suốt lễ trao giải là màn trình diễn âm nhạc sôi động của các nghệ sĩ Việt.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần công bố hạng mục Changemaker of the Year (Nhà sáng tạo nội dung, đối tác có ảnh hưởng tích cực của năm). Giải thưởng được giữ bí mật đến phút cuối nhằm ghi nhận những cá nhân, tổ chức tạo tác động tích cực cho cộng đồng trên nền tảng.

Ba đại diện được vinh danh gồm: Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam - đối tác đồng hành cùng TikTok trong hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trên nền tảng số; Schannel - nhóm sáng tạo hướng đến giới trẻ thông qua nội dung công nghệ, lifestyle và tiêu dùng hiện đại; và Vĩnh Thích Ăn Ngon - nhà sáng tạo nội dung ẩm thực với thông điệp khuyến khích lối sống tích cực.

"Nhờ có TikTok và các nhà sáng tạo nội dung, di sản văn hóa Việt Nam được truyền tải theo những cách mới mẻ, sáng tạo và gần gũi hơn với giới trẻ, mở ra cơ hội tiếp cận mới cho công tác bảo tồn và quảng bá di sản trong kỷ nguyên số”, đại diện Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam phát biểu khi nhận giải.

Cũng tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), chia sẻ: "Thông điệp về 'kỷ nguyên mới' của nền tảng hoàn toàn phù hợp với bối cảnh đất nước đang vươn mình. Chúng tôi tin rằng, cần có những biểu tượng mới, những nhà sáng tạo nội dung đề cao đạo đức và văn minh trên không gian mạng".