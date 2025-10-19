Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con Cò Đây khóc nức nở tại TikTok Awards 2025: ‘Tự nhiên tôi thắng’

  Chủ nhật, 19/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Con Cò Đây và Văn Anh Neymar xúc động trên sân khấu lễ trao giải TikTok Awards 202. Những giọt nước mắt, lời cảm ơn và xin lỗi khép lại một mùa giải thành công.

Lễ trao giải TikTok Awards 2025 diễn ra vào tối 18/10 tại TP.HCM, tìm ra chủ nhân của 16 hạng mục giải thưởng quan trọng. Chương trình diễn ra với những khoảnh khắc xúc động, đáng nhớ, để lại trong lòng các nhà sáng tạo nội dung và khán giả tham dự nhiều cảm xúc đặc biệt.
Sân khấu lễ trao giải chứng kiến những giọt nước mắt nghẹn ngào của Con Cò Đây khi chiến thắng hạng mục Creator of the Year. Cầm chiếc cúp danh giá trên tay, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ sự bất ngờ khi được vinh danh trong chương trình. “Tôi không nghĩ mình thắng. Tự nhiên thắng”, Con Cò Đây xúc động nói trên sân khấu. Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews trước đó, nhà sáng tạo nội dung sở hữu 1,1 triệu lượt theo dõi trên TikTok cho biết các ứng cử viên của hạng mục Creator of the Year đều giỏi, xứng đáng nhận được giải thưởng.

Không chỉ Con Cò Đây, Văn Anh Neymar cũng bật khóc khi nhận về giải thưởng Sport Creator of the Year, thể hiện niềm xúc động khi được vinh danh trong hạng mục dành cho nhà sáng tạo nội dung thể thao. Những giọt nước mắt bất ngờ và hạnh phúc đã làm nên một lễ trao giải đầy ý nghĩa.
Bên cạnh khoảnh khắc xúc động, những lời cảm ơn và xin lỗi chân thành cũng được đưa ra. Khi nhận chiếc cúp Food Creator of the Year, Hoàng Anh Panda gửi đến khán giả lời xin lỗi về những lỗi lầm không may gây ra trong quá trình xây dựng sự nghiệp sáng tạo nội dung. Chiến thắng của Hoàng Anh Panda ở hạng mục giải thưởng này cũng nhận được sự ủng hộ, cổ vũ lớn từ phía công chúng.

Ngoài ra, nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật cũng cầm trên tay chiếc cúp danh giá của TikTok Awards 2025. Ngọc Kem được vinh danh TikTok Shop Creator of the Year, Ella May chiến thắng TikTok Live Creator of the Year, Em Ly Review dành giải Beauty Creator of the Year hay Davo’s Lingo thắng giải Education Creator of the Year. Đáng chú ý, nhà sáng tạo nội dung Rắn Xà Nẹo không để lộ mặt khi nhận giải thưởng Entertainment Creator of the Year, khiến công chúng không khỏi tò mò.
Về hạng mục giải trí, ca sĩ Lamoon trở thành Music Artist of the Year. Streamer Misthy chiến thắng Celebrity Creator of the Year.
Đối với các giải thưởng truyền cảm hứng, Bé 7 đạt giải Storyteller of the Year. Trong khi đó, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Schannel và Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Changemaker of the Year. Giải thưởng mang ý nghĩa lớn tạo ra khoảnh khắc giàu cảm xúc trong chương trình.
Một khoảnh khắc xúc động khác trên sân khấu lễ trao giải thuộc về Tủn Cùi Bắp - chủ nhân của giải thưởng Video of the Year.
Ngoài các cá nhân, một số đối tác của TikTok cũng được vinh danh trong chương trình. Giải Sport Partner of the Year thuộc về FPT play, K+ Sports và Theanh 28 Sports. Giải Entertainment Partner of the Year dành cho DatVietVAC, Uni Media và Yeah1 Networks. Cuối cùng, hạng mục Content Partner of the Year được trao cho Vulaci Network.
TikTok Awards 2025 diễn ra với chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo” (New Era, New Icons), nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức góp phần định hình xu hướng, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng sáng tạo nội dung. Lễ trao giải do Tri Thức - Znews đồng hành trong vai trò bảo trợ truyền thông.

