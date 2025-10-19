Con Cò Đây khóc nức nở tại TikTok Awards 2025: ‘Tự nhiên tôi thắng’

Sân khấu lễ trao giải chứng kiến những giọt nước mắt nghẹn ngào của Con Cò Đây khi chiến thắng hạng mục Creator of the Year. Cầm chiếc cúp danh giá trên tay, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ sự bất ngờ khi được vinh danh trong chương trình. “Tôi không nghĩ mình thắng. Tự nhiên thắng”, Con Cò Đây xúc động nói trên sân khấu. Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews trước đó, nhà sáng tạo nội dung sở hữu 1,1 triệu lượt theo dõi trên TikTok cho biết các ứng cử viên của hạng mục Creator of the Year đều giỏi, xứng đáng nhận được giải thưởng.