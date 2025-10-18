Erik, JSOL hé lộ tiết mục tại TikTok Awards 2025

|
Trưa 18/10, không khí tổng duyệt ở tầng 5 trở nên sôi động khi các nghệ sĩ gấp rút hoàn thiện tiết mục. Trong buổi tổng duyệt, ERIK, JSOL, CONGB và Sơn.K cùng xuất hiện trên sân khấu, mang đến không khí tập luyện nghiêm túc nhưng tràn đầy năng lượng, thu hút sự chú ý của khán phòng.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Erik cho biết ca khúc Dù cho tận thế sẽ được trình diễn trong đêm vinh danh năm nay với phiên bản hoàn toàn mới, mang hướng “giao hưởng tân thời”. “Phiên bản lần này bắt kịp một trào lưu đang rất hot trên mạng xã hội. Tôi tin người xem sẽ thích thú với sự mới mẻ này”, anh nói.
Bên cạnh đó, Erik cùng các nghệ sĩ sẽ trình bày liên khúc (medley) gồm nhiều ca khúc hot trend trên TikTok trong suốt năm qua. Để có màn biểu diễn hoàn chỉnh, nam ca sĩ tiết lộ rằng anh và ekip đã phải trải qua quá trình chuẩn bị khá gấp rút và đòi hỏi nhiều nỗ lực.
“Tôi chỉ có đúng một buổi tập cùng toàn đội, sau đó phải tự luyện thêm ở nhà. Cả team đã duyệt đi duyệt lại 4-5 lần để đồng đều nhất có thể. Tôi hy vọng khi biểu diễn tối nay, năng lượng từ sân khấu sẽ lan tỏa đến các khán giả”, anh nói.
Cũng trong sáng 18/10, một số nghệ sĩ khác cũng thamgia tổng duyệt, bao gồm tiết mục của Văn Mai Hương cùng các nhà sáng tạo nội dung như Mai Bảo Vinh, Huỳnh Nhựt, Dương Quốc Mỹ và Giỏi Lee. Theo ekip, tiết mục được dàn dựng như một câu chuyện kết nối giữa âm nhạc và sáng tạo nội dung - hai yếu tố góp phần tạo nên ảnh hưởng của TikTok trong đời sống đại chúng.
TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10 tại Trung tâm hội nghị ThiskyHall Sala (TP.HCM), quy tụ dàn nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong năm. Sự kiện do Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông, phát sóng trực tiếp trên tài khoản chính thức của TikTok Việt Nam.
