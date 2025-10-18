Erik, JSOL hé lộ tiết mục tại TikTok Awards 2025

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Erik cho biết ca khúc Dù cho tận thế sẽ được trình diễn trong đêm vinh danh năm nay với phiên bản hoàn toàn mới, mang hướng “giao hưởng tân thời”. “Phiên bản lần này bắt kịp một trào lưu đang rất hot trên mạng xã hội. Tôi tin người xem sẽ thích thú với sự mới mẻ này”, anh nói.