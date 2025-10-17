Ngọc Trinh vắng mặt tại TikTok Awards 2025 dù được đề cử

Người mẫu không góp mặt tại lễ trao giải dù có tên trong đề cử. Năm nay, TikTok Awards 2025 trở lại với 16 hạng mục, mở rộng bình chọn công khai và thêm 3 giải mới.

Ngọc Trinh cùng Anh Tây Ơi, Tun Phạm, Ngọc Kem và Lương Toàn Thắng sẽ cùng nhau tranh giải ở hạng mục TikTok Shop Creator of the Year.

Theo ban tổ chức TikTok Awards 2025, dù được đề cử ở hạng mục TikTok Shop Creator of the Year (Nhà sáng tạo TikTok Shop của năm), Ngọc Trinh sẽ không tham dự lễ trao giải diễn ra tối 18/10 do lịch trình cá nhân. Các ứng cử viên còn lại đã xác nhận góp mặt tại sự kiện.

TikTok Awards 2025 trở lại với chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo” (New Era, New Icons), nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức góp phần định hình xu hướng, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng sáng tạo nội dung. Lễ trao giải do Tri Thức - Znews đồng hành trong vai trò bảo trợ truyền thông, sẽ diễn ra vào tối 18/10 ở TP.HCM và được phát sóng trực tiếp trên tài khoản chính thức của TikTok Việt Nam.

Sau 5 năm phát triển tại Việt Nam, TikTok không chỉ trở thành nền tảng giải trí quen thuộc mà còn là nơi khởi sinh nhiều trào lưu văn hóa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. TikTok Awards 2025 đánh dấu chặng đường này bằng 16 hạng mục giải thưởng với 74 gương mặt đề cử thuộc nhiều lĩnh vực như giải trí, giáo dục, thể thao, làm đẹp, ẩm thực và livestream.

Đáng chú ý, 10 hạng mục năm nay sẽ được bình chọn công khai, tăng so với con số 7 của năm 2024, giúp khán giả trực tiếp lựa chọn những nhà sáng tạo yêu thích. TikTok cũng giới thiệu ba hạng mục mới, trong đó nổi bật là Storyteller of the Year (Người kể chuyện của năm) - giải thưởng tôn vinh những nhà sáng tạo có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc, tạo dấu ấn cá nhân rõ nét.

Một số nhà sáng tạo nội dung được đề cử trao giải năm nay.

Song song đó, hai hạng mục dành cho đối tác gồm Entertainment Partner of the Year (Đối tác Giải trí của năm) và Sports Partner of the Year (Đối tác Thể thao của năm) lần đầu tiên được ra mắt, thể hiện định hướng mở rộng hợp tác giữa TikTok với các doanh nghiệp và tổ chức sáng tạo.

Ở hạng mục Celebrity Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung - Người nổi tiếng của năm), Top 5 đề cử tính đến ngày 17/10 gồm Misthy, Quang Tuấn, Võ Tấn Phát, Khánh Vân và MC Thanh Thanh Huyền – những nghệ sĩ được đánh giá cao nhờ sức ảnh hưởng tích cực, nội dung chất lượng và phong cách gần gũi.

Trong khi đó, hạng mục Music Artist of the Year (Nghệ sĩ âm nhạc của năm) ghi nhận các đề cử Văn Mai Hương, Erik, Thiều Bảo Trâm, LAMOON và nhóm Maydays do Nguyễn Hùng đảm nhận vai trò ca sĩ chính. Họ được xem là những gương mặt góp phần mang đến diện mạo mới cho âm nhạc Việt trên TikTok, với các bản hit lan tỏa năng lượng tích cực và thu hút hàng triệu lượt chia sẻ. Một số nghệ sĩ trong danh sách này cũng sẽ trình diễn trực tiếp tại lễ trao giải, mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động trong đêm sự kiện.

Năm nay, dàn khách mời trao giải của TikTok Awards Việt Nam 2025 quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật có tầm ảnh hưởng trong làng giải trí như siêu mẫu - diễn viên Anh Thư, siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu - nhà thiết kế Vũ Thu Phương, hoa hậu - ca sĩ - nhà sản xuất Hương Giang, cùng bà Ngô Thị Bích Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng Sản xuất.

“Điều chúng tôi trân trọng nhất không chỉ là sự phát triển của nền tảng, mà còn là hành trình trưởng thành của các nhà sáng tạo. Từ những video giản dị ban đầu, họ đã trở thành những người kể chuyện chuyên nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực của mình và là nguồn cảm hứng cho thế hệ mới”, bà Tami Nguyễn, Quản lý Phát triển Dự án và Thị trường Chuyên sâu, TikTok Đông Nam Á, chia sẻ.

Theo bà, TikTok sẽ tiếp tục hướng tới một sân chơi an toàn, sáng tạo và có trách nhiệm, nhằm nuôi dưỡng thế hệ nhà sáng tạo kế tiếp – những người đang góp phần định nghĩa lại cách kể chuyện, chia sẻ cảm xúc và kết nối cộng đồng trên không gian số.