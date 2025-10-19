Văn Mai Hương 'đốt cháy' sân khấu TikTok Awards 2025

Tiếp nối chương trình là phần trình diễn của Maydays với hai ca khúc 5 ngón bàn tay và Phép màu, mang đến những khoảnh khắc lắng đọng và đầy xúc động. Thông qua giai điệu nhẹ nhàng và ca từ ý nghĩa, nhóm gửi gắm thông điệp rằng trong cuộc sống, không cần những điều quá phi thường, chỉ với “năm ngón tay” cũng có thể tạo nên “phép màu”. Tiết mục như lời tôn vinh những đôi bàn tay thầm lặng, đại diện cho tinh thần sẻ chia và thiện nguyện của những cá nhân, tổ chức đang ngày ngày góp phần tạo nên giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.