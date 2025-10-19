Văn Mai Hương 'đốt cháy' sân khấu TikTok Awards 2025

Âm nhạc luôn là linh hồn của các lễ vinh danh, và TikTok Awards Việt Nam 2025 cũng vậy. Sân khấu đêm trao giải, diễn ra tối 18/10 tại Trung tâm hội nghị ThiskyHall Sala (TP.HCM), được dàn dựng công phu, mang đến bữa tiệc cảm xúc xuyên suốt chương trình. Sự kiện do Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông và phát sóng trực tiếp trên tài khoản TikTok Việt Nam.
Khởi đầu chương trình là phần trình diễn Trendy Icons Mashup sôi động của bốn giọng ca Erik, Jsol, CONGB và Sơn.K thể hiện loạt ca khúc viral nhất năm qua, như Khó đoán, Dù cho tận thế, Kho báu, Tránh đường cho trai đẹp đi qua... Toàn bộ tiết mục được phối mới, có tiết tấu nhanh, độ dài tương đương một video TikTok, nhằm mô phỏng trải nghiệm nội dung ngắn quen thuộc của người dùng. Năng lượng trẻ trung cùng những động tác vũ đạo bắt trend, khuấy động sân khấu, mang đến khởi đầu đầy hứng khởi cho buổi lễ.
Tiếp nối là tiết mục Move for Better, màn kết hợp chưa từng có giữa hai biểu tượng thể thao Việt Nam, kình ngư Ánh Viên và võ sư Châu Tuyết Vân. Dưới nền nhạc điện tử sôi động của DJ Macchito, Ánh Viên lần đầu “nhảy” trên sân khấu, kết hợp động tác nhảy với những chuyển động gợi liên tưởng đến đường bơi. Bên cạnh đó, vận động viên Đỗ Kim Phúc, nhà sáng tạo nội dung thể thao truyền cảm hứng, thể hiện khả năng tâng bóng nghệ thuật. Move for Better như lời khẳng định rằng mỗi bước di chuyển, dù nhỏ, đều có thể tạo nên thay đổi lớn, lan tỏa tinh thần sống khỏe và sống tốt đến cộng đồng.
Trên sân khấu rực đỏ của ánh đèn và khung nền rèm nhung, Văn Mai Hương xuất hiện trong phần biểu diễn đặc biệt cùng dàn creator nổi tiếng. Cô mở đầu bằng ca khúc Ướt lòng, rồi nối tiếp bằng bản hit Đại minh tinh. Giữa hai sắc thái, từ nồng nàn đến kịch tính, sân khấu chuyển tông từ đỏ ấm sang ánh xanh bạc, tái hiện cảm xúc đa chiều của một “nữ minh tinh” mạnh mẽ chuyển mình.
Tiếp nối chương trình là phần trình diễn của Maydays với hai ca khúc 5 ngón bàn tay và Phép màu, mang đến những khoảnh khắc lắng đọng và đầy xúc động. Thông qua giai điệu nhẹ nhàng và ca từ ý nghĩa, nhóm gửi gắm thông điệp rằng trong cuộc sống, không cần những điều quá phi thường, chỉ với “năm ngón tay” cũng có thể tạo nên “phép màu”. Tiết mục như lời tôn vinh những đôi bàn tay thầm lặng, đại diện cho tinh thần sẻ chia và thiện nguyện của những cá nhân, tổ chức đang ngày ngày góp phần tạo nên giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Trước khi công bố giải thưởng cuối cùng, sân khấu TikTok Awards khép lại chuỗi biểu diễn bằng tiết mục “kim cổ giao thoa” màn kết hợp giữa “cải lương chi bảo” NSND Bạch Tuyết, bộ đôi producer DTAP và giọng ca trẻ Muội. Mở đầu bằng bài Nam quốc sơn hà được thể hiện bằng chất giọng nội lực, truyền cảm, NSND Bạch Tuyết đưa khán giả trở về với không khí hào hùng của dân tộc.
|
Khi âm nhạc hiện đại của DTAP hòa quyện cùng giai điệu cải lương, tiết mục dần mở ra không gian giao thoa giữa truyền thống và đương đại, nơi tình yêu quê hương, đất nước được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng đến tương lai.
Khép lại đêm trao giải, những giai điệu và hình ảnh từ chuỗi tiết mục biểu diễn vẫn còn đọng lại như dư âm đẹp đẽ về sự sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ Việt.
Nhà giáo dục và hùng biện người La Mã Quintilian từng nói rằng: "Chúng ta phải xây dựng tâm trí của mình thông qua đọc sâu hơn là đọc rộng". Thực hành đọc sâu là một quá trình rèn luyện có chủ đích. Mục Lifestyle giới thiệu với độc giả 6 nguyên tắc phát triển thói quen đọc sâu để không chỉ khám phá thế giới và kiến thức mà còn khám phá về chính bản thân mình.