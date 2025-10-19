Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Văn Mai Hương 'đốt cháy' sân khấu TikTok Awards 2025

  • Chủ nhật, 19/10/2025 06:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bên cạnh vinh danh các gương mặt sáng tạo, TikTok Awards Việt Nam 2025 còn là bữa tiệc âm nhạc kết hợp giữa nghệ sĩ, vận động viên và nhà sáng tạo, đưa khán giả qua nhiều cảm xúc.

dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 1dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 2dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 3dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 4

Âm nhạc luôn là linh hồn của các lễ vinh danh, và TikTok Awards Việt Nam 2025 cũng vậy. Sân khấu đêm trao giải, diễn ra tối 18/10 tại Trung tâm hội nghị ThiskyHall Sala (TP.HCM), được dàn dựng công phu, mang đến bữa tiệc cảm xúc xuyên suốt chương trình. Sự kiện do Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông và phát sóng trực tiếp trên tài khoản TikTok Việt Nam.

dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 5dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 6dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 7dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 8

Khởi đầu chương trình là phần trình diễn Trendy Icons Mashup sôi động của bốn giọng ca Erik, Jsol, CONGB và Sơn.K thể hiện loạt ca khúc viral nhất năm qua, như Khó đoán, Dù cho tận thế, Kho báu, Tránh đường cho trai đẹp đi qua... Toàn bộ tiết mục được phối mới, có tiết tấu nhanh, độ dài tương đương một video TikTok, nhằm mô phỏng trải nghiệm nội dung ngắn quen thuộc của người dùng. Năng lượng trẻ trung cùng những động tác vũ đạo bắt trend, khuấy động sân khấu, mang đến khởi đầu đầy hứng khởi cho buổi lễ.

dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 9dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 10dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 11dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 12

Tiếp nối là tiết mục Move for Better, màn kết hợp chưa từng có giữa hai biểu tượng thể thao Việt Nam, kình ngư Ánh Viên và võ sư Châu Tuyết Vân. Dưới nền nhạc điện tử sôi động của DJ Macchito, Ánh Viên lần đầu “nhảy” trên sân khấu, kết hợp động tác nhảy với những chuyển động gợi liên tưởng đến đường bơi. Bên cạnh đó, vận động viên Đỗ Kim Phúc, nhà sáng tạo nội dung thể thao truyền cảm hứng, thể hiện khả năng tâng bóng nghệ thuật. Move for Better như lời khẳng định rằng mỗi bước di chuyển, dù nhỏ, đều có thể tạo nên thay đổi lớn, lan tỏa tinh thần sống khỏe và sống tốt đến cộng đồng.

dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 13dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 14dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 15dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 16

Trên sân khấu rực đỏ của ánh đèn và khung nền rèm nhung, Văn Mai Hương xuất hiện trong phần biểu diễn đặc biệt cùng dàn creator nổi tiếng. Cô mở đầu bằng ca khúc Ướt lòng, rồi nối tiếp bằng bản hit Đại minh tinh. Giữa hai sắc thái, từ nồng nàn đến kịch tính, sân khấu chuyển tông từ đỏ ấm sang ánh xanh bạc, tái hiện cảm xúc đa chiều của một “nữ minh tinh” mạnh mẽ chuyển mình.

dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 17dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 18dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 19dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 20

Tiếp nối chương trình là phần trình diễn của Maydays với hai ca khúc 5 ngón bàn tayPhép màu, mang đến những khoảnh khắc lắng đọng và đầy xúc động. Thông qua giai điệu nhẹ nhàng và ca từ ý nghĩa, nhóm gửi gắm thông điệp rằng trong cuộc sống, không cần những điều quá phi thường, chỉ với “năm ngón tay” cũng có thể tạo nên “phép màu”. Tiết mục như lời tôn vinh những đôi bàn tay thầm lặng, đại diện cho tinh thần sẻ chia và thiện nguyện của những cá nhân, tổ chức đang ngày ngày góp phần tạo nên giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 21dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 22dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 23dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 24

Trước khi công bố giải thưởng cuối cùng, sân khấu TikTok Awards khép lại chuỗi biểu diễn bằng tiết mục “kim cổ giao thoa” màn kết hợp giữa “cải lương chi bảo” NSND Bạch Tuyết, bộ đôi producer DTAP và giọng ca trẻ Muội. Mở đầu bằng bài Nam quốc sơn hà được thể hiện bằng chất giọng nội lực, truyền cảm, NSND Bạch Tuyết đưa khán giả trở về với không khí hào hùng của dân tộc.

dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 25

Khi âm nhạc hiện đại của DTAP hòa quyện cùng giai điệu cải lương, tiết mục dần mở ra không gian giao thoa giữa truyền thống và đương đại, nơi tình yêu quê hương, đất nước được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng đến tương lai.

dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 26dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 27dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 28dai minh tinh, van mai huong, TikTok Awards Viet Nam, Move for Better, le trao giai anh 29

Khép lại đêm trao giải, những giai điệu và hình ảnh từ chuỗi tiết mục biểu diễn vẫn còn đọng lại như dư âm đẹp đẽ về sự sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ Việt.

Erik, JSOL hé lộ tiết mục tại TikTok Awards 2025

Trước giờ G của lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025, không khí tổng duyệt sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung nổi bật.

16 giờ trước

Ngọc Trinh vắng mặt tại TikTok Awards 2025 dù được đề cử

Người mẫu không góp mặt tại lễ trao giải dù có tên trong đề cử. Năm nay, TikTok Awards 2025 trở lại với 16 hạng mục, mở rộng bình chọn công khai và thêm 3 giải mới.

41:2482 hôm qua

Tina Thảo Thi: 'Mẹ bán cá, tôi lớn lên ở chợ'

Tại sự kiện khởi động TikTok Awards 2025, Tina Thảo Thi cho biết tập trung vào nội dung hài hước, gần gũi, Ngọc Kem lại khẳng định tầm quan trọng của việc tìm ra phong cách riêng.

14:00 4/10/2025

Giá trị của việc đọc kỹ

Nhà giáo dục và hùng biện người La Mã Quintilian từng nói rằng: "Chúng ta phải xây dựng tâm trí của mình thông qua đọc sâu hơn là đọc rộng". Thực hành đọc sâu là một quá trình rèn luyện có chủ đích. Mục Lifestyle giới thiệu với độc giả 6 nguyên tắc phát triển thói quen đọc sâu để không chỉ khám phá thế giới và kiến ​​thức mà còn khám phá về chính bản thân mình.

Dieu gi xay ra khi uong tra xanh dung cach hinh anh

Điều gì xảy ra khi uống trà xanh đúng cách

12 giờ trước 20:00 18/10/2025

0

Nếu uống trà xanh đúng cách, làn da sáng hơn, ít mụn và khỏe mạnh hơn. Nhiều nghiên cứu y học đã lý giải lý do thức uống này lại được ví như một loại “serum tự nhiên”.

Như Phương - Phương Lâm - Hoàng Vũ

đại minh tinh văn mai hương TikTok Awards Việt Nam Move for Better lễ trao giải TikTok TikTok Awards 2025 Châu Tuyết Vân Văn Mai Hương Đỗ Kim Phúc NSND Bạch Tuyết nghệ sĩ Việt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý