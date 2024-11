Vừa ra khỏi trại giam, liền trộm cắp xe máy

Ngày 8/11, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết đã bắt giữ Lại Duy Vương (SN 1985, quận Hải An, TP Hải Phòng), là đối tượng vừa ra tù đã trộm cắp xe máy.

Theo kết quả điều tra của công an, sáng 24/10, Lại Duy Vương, được mãn hạn tù tại Trại giam Thanh Cẩm (tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hoá) do đã chấp hành xong hình phạt tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Do không có người thân đón, Vương đã nhờ ông Phạm Văn H. (SN 1975, ở thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) làm nghề xe ôm tại cổng Trại giam Thanh Cẩm chở xuống bến xe khách Cẩm Thủy để bắt xe về Hải Phòng.

Xuống tới bến xe, do không có xe khách đi về Hải Phòng nên hai người đã quay về nhà ông Phạm Văn H. để ăn cơm, uống rượu, sau đó ngủ trưa. Khi ông Phạm Văn H. đang ngủ, Vương đã lén lấy chìa khóa trộm cắp chiếc xe máy rồi bỏ trốn. Lúc tỉnh dậy, chủ nhà không thấy khách đâu, xe máy cũng mất nên đã trình báo Công an huyện Cẩm Thủy.

Ngay sau đó, Công an huyện Cẩm Thủy đã vào cuộc điều tra, xác định Vương đã thực hiện vụ trộm cắp xe máy và tiến hành bắt giữ sau đó.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.