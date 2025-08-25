Xiaomi đặt mục tiêu thâm nhập thị trường châu Âu từ năm 2027

Sau khi lập kỷ lục doanh số tại Trung Quốc, Xiaomi công bố kế hoạch mở rộng sang châu Âu vào năm 2027, đánh dấu bước đi chiến lược của hãng xe điện non trẻ trên thị trường quốc tế.

Xiaomi vừa hé lộ kế hoạch mở rộng sang thị trường ôtô điện châu Âu vào năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên hãng công nghệ Trung Quốc đề cập đến thị trường nước ngoài cho mảng xe điện của tập đoàn.

Tại Triển lãm Di động Thế giới MWC 2025, chủ tịch Xiaomi ông William Lu từng đề cập đến khả năng phân phối các mẫu xe điện tại thị trường châu Âu.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính ngày 23/8, Chủ tịch Xiaomi ông William Lu cho biết công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu để bước vào châu Âu. Trước đó, tại Triển lãm Di động Thế giới MWC 2025 ở Barcelona, ông cũng từng tiết lộ rằng Xiaomi EV đặt mục tiêu bán xe ra thị trường quốc tế từ năm 2027.

Hồi tháng 7/2025, ông William Lu đăng tải hình ảnh mẫu xe SU7 Ultra mang biển số Đức lên Weibo, cho biết đây là chiếc xe thử nghiệm đầu tiên của Xiaomi được đăng ký tại châu Âu. Trong khi đó, nhà sáng lập kiêm CEO Lei Jun (Lôi Quân) nhấn mạnh trong một buổi phát trực tiếp ngày 2/7 rằng công ty sẽ ưu tiên đáp ứng nhu cầu tại thị trường nội địa trước khi sẵn sàng tiến ra nước ngoài vào năm 2027.

Hình ảnh chiếc Xiaomi SU7 Ultra mang biển số đăng ký tại Đức được ông William Lu đăng tải trên trang Weibo cá nhân, cho thấy hãng xe này đang bước vào giai đoạn thử nghiệm trước khi mở bán chính thức.

Theo thống kê của CnEVPost, Xiaomi đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung tại thị trường nội địa. Thời gian chờ giao xe SU7 hiện kéo dài tới 41 tuần, trong khi mẫu YU7 thậm chí lên đến 58 tuần, lâu hơn nhiều so với một số thương hiệu xe sang tại Trung Quốc.

Dù vậy, doanh số của Xiaomi vẫn tăng trưởng ấn tượng. Trong quý II/2025, Xiaomi đã bàn giao kỷ lục 81.302 xe, tăng 197,7% so với cùng kỳ năm trước và 7,16% so với quý I. Doanh thu mảng EV đạt 20,6 tỷ NDT (khoảng 2,87 tỷ USD ), chiếm phần quan trọng trong kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Xiaomi SU7 và YU7 được kỳ vọng sẽ chinh phục được các khách hàng tại châu Âu bởi thiết kế "Tây hóa" cùng hiệu suất vận hành ấn tượng. Ảnh: Xuân Sang

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, biên lợi nhuận gộp của nhóm kinh doanh đổi mới, bao gồm xe điện và AI, đạt 26,4% trong quý II, tăng so với mức 23,2% quý I và 15,4% cùng kỳ năm ngoái. Lỗ hoạt động của mảng này giảm xuống còn 300 triệu NDT ( 41,85 triệu USD ), so với 500 triệu NDT ( 69,76 triệu USD ) của quý trước.

Dù đã đầu tư hơn 30 tỷ NDT (gần 4,2 tỷ USD ) vào mảng EV trong 3 năm qua, ông William Lu cho biết Xiaomi kỳ vọng sẽ sớm đạt lợi nhuận theo tháng hoặc theo quý ngay trong nửa cuối năm nay.

Với các chính sách thân thiện với phương tiện giao thông "xanh", châu Âu là thị trường tiềm năng cho Xiaomi hơn thị trường Mỹ, vốn khá khắt khe với các thương hiệu từ Trung Quốc.

Thương hiệu Xiaomi vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng quốc tế ở mảng smartphone và thiết bị điện tử, song mảng ôtô điện của hãng lại chưa tạo được dấu ấn bên ngoài Trung Quốc. Kế hoạch thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2027 được xem là bước ngoặt chiến lược, đưa Xiaomi Automobile trở thành một đối thủ mới đáng chú ý trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.