Xoài Non diện bikini ngầm phủ nhận tăng cân

#3. Xoài Non - 7/10 điểm: Sau thông tin tăng cân, Xoài Non gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện bikini trong tuần qua. Cô diện set đồ bơi dây 2 mảnh, bổ sung chi tiết vàng làm điểm nhấn. Phụ kiện bắp tay vàng trở nên đặc biệt ăn nhập với bộ bikini quyến rũ. Đáng chú ý, Xoài Non bổ sung chân váy xuyên thấu đồng màu với bikini, gia tăng sự bay bổng, lãng mạn cho tổng thể trang phục đi biển. Với đồ bơi, tín đồ thời trang này khoe khéo đường cong cơ thể nóng bỏng, không cho thấy dấu hiệu tăng cân. Ảnh: @chanchan.0411.