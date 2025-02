Xoài Non, DJ Mie đua nhau hóa robot

Gần đây, Xoài Non gây chú ý với tạo hình như đến từ tương lai. Cụ thể, tín đồ thời trang này diện trang phục của thương hiệu nội địa Eye Of The Storm, bao gồm áo ngắn tay dáng bó chất liệu vải mỏng và chân váy bí ngô. Đáng chú ý, Xoài Non thực hiện kiểu tóc bạch kim ngắn, gia tăng yếu tố tương lai cho tổng thể tạo hình. Layout makeup sử dụng tông lạnh, gợi liên tưởng đến hình ảnh robot trong thế giới công nghệ. Xoài Non kẻ chân mày đồng màu với tóc, đeo lens màu xanh xám và tô son nude. Phần highlight nổi bật tạo cảm giác phản quang, phù hợp với đôi boots cao cổ ánh bạc, tạo nên một tổng thể hài hoà. Ảnh: @chanchan.0411.