Xoài Non tăng cân?

Vấn đề cân nặng của Xoài Non liên tục gây tranh cãi. Cô nhiều lần chọn trang phục dìm vóc dáng, khiến bản thân trở nên mũm mĩm, mất điểm trước công chúng.

Sự lựa chọn trang phục khó hiểu, để lộ dấu hiệu tăng cân của Xoài Non nhiều lần khiến cộng đồng mạng bàn tán. Khi xuất hiện trước công chúng trong những tháng gần đây, cô gây chú ý với khuôn mặt đầy đặn và vóc dáng có phần mũm mĩm.

Cụ thể, tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm, mỹ nhân này diện chiếc váy trắng hở toàn bộ tấm lưng trần. Từ một số góc quay, người mặc để lộ hình thể kém thon gọn, gây tranh cãi với khoảnh khắc thiếu tính thẩm mỹ.

Thậm chí, Xoài Non còn để lộ một phần bên ngực, tạo ra một số khoảnh khắc tương đối hớ hênh. Nhìn chung, thiết kế hở lưng hoàn toàn phản chủ, càng khiến công chúng đặt nghi vấn về việc mỹ nhân sinh năm 2002 tăng cân mất kiểm soát.

Hình ảnh được người khác ghi lại và do Xoài Non tự đăng tải có nhiều điểm khác biệt. Ảnh: MultiTV, @chanchan.0411.

Điều đáng chú ý là những khoảnh khắc được ghi lại tại các sự kiện khác hoàn toàn với hình ảnh do Xoài Non tự đăng tải. Trong những tấm hình trên trang cá nhân, cô vẫn khoe vóc dáng thon thả, nóng bỏng, không cho thấy dấu hiệu tăng cân.

Sự trái ngược này khiến nhiều người thắc mắc, đặt ra câu hỏi về việc cô chỉnh sửa ảnh quá đà. Song, một số ý kiến cũng cho rằng vấn đề nằm ở góc máy, không chỉ đến từ hình thể của nhân vật trong khung hình.

Hiện tại, Xoài Non chưa lên tiếng chính thức về những đồn đoán liên quan đến cân nặng. Cô vẫn giữ im lặng và đăng tải những bộ hình thời trang mới, thậm chí khoe cả ảnh diện bikini nóng bỏng.

Dấu hiệu tăng cân của mỹ nhân này xuất hiện từ tháng 6. Trong một sự kiện ra mắt phim hồi giữa năm, Xoài Non xuất hiện với diện mạo khác lạ. Cụ thể, qua nhiều góc chụp, cô để lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Điều này được thể hiện qua khuôn mặt và vóc dáng.

Hình thể mới của Xoài Non nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều luồng ý kiến trái chiều xuất hiện xung quanh sự thay đổi này.

Một bộ phận công chúng đưa ra những nhận xét tiêu cực về sự thay đổi hình thể của cô, cho rằng Xoài Non nên chú ý đến cân nặng hơn, tránh việc tăng cân mất kiểm soát. Thậm chí, một số bình luận ác ý còn miệt thị ngoại hình (body shaming) mỹ nhân này.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực Xoài Non cũng xuất hiện. Cộng đồng mạng cho rằng cô chỉ mắc lỗi lựa chọn trang phục, kiểu tóc, layout makeup, khiến ngoại hình trở nên mũm mĩm hơn thực tế.

Sau 2 sự kiện, có thể thấy, Xoài Non không phù hợp với váy trắng, xếp lớp, cắt xẻ kém tinh tế. Đây là những item khiến cô trở nên đầy đặn hơn.

Ngoài ra, một luồng ý kiến khác cũng xuất hiện trên mạng xã hội, bảo vệ sự đa dạng hình thể ở nữ giới. Họ cho rằng sự miệt thị ngoại hình đối với Xoài Non có thể khiến nhiều cô gái sở hữu thân hình mũm mĩm mất đi sự tự tin.

Tình trạng body shaming không chỉ diễn ra với Xoài Non. Hồi đầu năm nay, Trúc Anh, nữ diễn viên phim Mắt Biếc, cũng trở thành nạn nhân của miệt thị hình thể.

Những bình luận ác ý nhắm vào hình thể của Trúc Anh xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Trong khi một số thông cảm với sự thay đổi ngoại hình của diễn viên, phần lớn lại lên tiếng chỉ trích cô không biết giữ vóc dáng, tăng cân quá độ.

Trước đây, Trúc Anh từng tiết lộ mắc khá nhiều bệnh liên quan đến cột sống, khớp. Ngoài ra, cơ địa của Trúc Anh cũng dễ tăng cân. Có thời điểm, cô tăng hơn 8 kg và tự ti về ngoại hình.