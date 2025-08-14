Xử phạt 2 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hơn 300 triệu đồng

Công ty TNHH Care For Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi bị xử phạt vì vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Care For Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền 60 triệu đồng về hành vi không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký.

Và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi (địa chỉ trụ sở chính: số 345/2 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) với số tiền 265 triệu đồng.

Doanh nghiệp đa cấp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi có các hành vi vi phạm, bao gồm: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó;

Chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện để thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; Thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Công Thương đề xuất siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, để bảo vệ quyền lợi người tham gia.