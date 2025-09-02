Y tế CAND cấp cứu hơn 300 trường hợp gặp sự cố trong ngày Đại lễ

Nhiều người dân đi xem diễu binh, diễu hành trong ngày Đại lễ bị ngất, say nắng, khó thở, hạ đường huyết, hạ canxi, chấn thương..., được lực lượng y tế CAND sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe kịp thời, trong đó nhiều người phải thở oxy, chuyển tuyến đến bệnh viện.

Trong ngày trọng đại của đất nước, để xem diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người dân đã có mặt từ hôm trước trên các tuyến phố để chờ đón đoàn quân diễu binh, diễu hành đi qua. Nhiều người gặp sự cố sức khỏe đã được lực lượng làm nhiệm vụ và các tổ y tế cơ động trên dọc các tuyến đường kịp thời sơ cứu, đưa về lều y tế của lực lượng Công an, Quân y, các bệnh viện của Hà Nội đặt trên nhiều tuyến đường.

Từ đêm qua đến trưa nay, Y tế CAND đã tiếp nhận và cấp cứu cho hơn 300 trường hợp là người dân, cán bộ chiến sĩ và đại biểu tham gia lễ kỷ niệm.

Bệnh viện Công an TP Hà Nội đã cấp cứu 201 trường hợp, trong đó 192 trường hợp là người dân đi xem diễu binh bị gặp vấn đề về sức khoẻ; 9 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Tại lều y tế trên đường Liễu Giai, đây là khu vực có rất đông người dân ngồi chật kín từ sáng hôm qua để chờ xem diễu binh, Bênh viện Công an TP tiếp nhận 86 người dân vào cấp cứu. Trong số đó có 42 trường hợp bị đau đầu, 8 tăng huyết áp, 9 người bị rối loạn tiêu hoá, 3 người ngất phải truyền nước và đường... Các trường hợp còn lại là bị hạ đường huyết, dị ứng, rối loạn tiền đình, hạ canxi, khó thở, chấn thương nhẹ do đi lại, chờ đợi ngoài trời cả ngày và đêm.

Đáng chú ý, có 1 trường hợp được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau thắt ngực phải chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thu Cúc.

Theo các bác sĩ, một số trường hợp bị ngất do 2 đêm không ngủ, ăn ít, chờ xem A80.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an TP Hà Nội cho biết, lều y tế ở Ga Hà Nội tiếp nhận 75 trường hợp người dân vào cấp cứu, chủ yếu bị rối loạn tiêu hoá, viêm thực quản trào ngược, sốt, đau đầu, tăng huyết áp, cơn nhịp nhanh, vết thương phần mềm, dị ứng, khó thở, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hạ canxi huyết... Có 3 trường hợp nặng phải chuyển Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài ra, 7 kíp y tế lưu động của Bệnh viện Công an TP còn cấp cứu 31 trường hợp người dân, trong đó có 10 người bị ngất khi chờ đợi thời gian dài xem diễu binh; phải chuyển viện 3 trường hợp tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn do động kinh và ngất.

Tại Quảng trường Ba Đình, lều y tế của Bệnh viện 19-8 tiếp nhận 57 trường hợp vào cấp cứu, trong đó có 45 người dân đi xem diễu binh. BS Chu Đức Thành, phụ trách lều y tế của bệnh viện cho biết, người dân vào cấp cứu chủ yếu bị rối loạn tiêu hóa, đau đầu, tăng huyết áp, khó thở, viêm họng, viêm dạ dày, mệt mỏi, tụt huyết áp...

Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an có 2 lều cấp cứu tại Cung Thể thao Quần Ngựa và Công viên Thống Nhất cũng tiếp nhận 12 trường hợp người dân vào cấp cứu và 2 chiến sĩ Công an bị say nóng khi làm nhiệm vụ. Sau khi xử trí tại chỗ, 2 chiến sĩ đã bình phục về đơn vị.

Đáng chú ý trong số người dân đi xem diễu binh, có người bị đau hố chậu trái phải chuyển Bệnh viện 353 cấp cứu.

Ngồi chờ đợi xem diễu binh từ tối 31/8, nhiều người bị rối loạn tiêu hóa phải nhờ giúp đỡ của lực lượng y tế.

Tổ y tế của Học viện An ninh nhân dân tại ngã ba đường Kim Mã - Giang Văn Minh đã sơ cấp cứu cho 20 người dân chờ đợi xem diễu binh ở khu vực này bị hạ canxi, rối loạn tiêu hóa nổi , đau đầu, rối loạn tiền đình, choáng mệt, tăng huyết áp. Ngoài ra tổ y tế còn xử trí cấp cứu cho 3 chiến sĩ trong khối đứng ở Quảng trường Ba Đình bị say nắng, say nóng.

Nhiều người chờ đợi 2 đêm không ngủ, ăn ít, bị đói, tụt huyết áp, choáng váng, hạ canxi...

Thượng tá Vũ Thế Hào, Trưởng Phòng Y tế Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, sau nhiều tháng tập luyện, các chiến sĩ tham gia diễu binh đều có sức khoẻ, thể lực tốt để có những bước đi đều, đẹp, rắn rỏi, hào hùng trên Quảng trường Ba Đình và diễu binh trên các tuyến phố.

Tuy nhiên, sau buổi lễ, có 2 chiến sĩ Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm bị say nóng, say nắng được truyền dịch tại lều y tế Công viên Thống Nhất. Sau khi nghỉ ngơi, sức khoẻ hai chiến sĩ ổn định và đã về đội hình hành quân về đơn vị. Bên cạnh đó, 1 chiến sĩ nam ở khối đứng bị đau dạ dày được sơ cứu tại lều y tế.

Theo Cục Y tế (Bộ Công an), với tinh thần trách nhiệm cao, các y bác sĩ được phân công nhiệm vụ ứng trực tại các lều y tế, tổ y tế lưu động của CAND đã tiếp nhận và sơ cứu, cấp cứu kịp thời các trường hợp gặp sự cố về sức khỏe trong ngày Đại lễ A80, không để xảy ra trường hợp nào đáng tiếc...