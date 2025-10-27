Yêu cầu các trường công khai đường dây nóng xử lý bạo lực học đường

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thiết lập và công khai đường dây nóng để xử lý nhanh thông tin liên quan đến an ninh, an toàn và bạo lực học đường.

Hình ảnh nam sinh trường THPT Minh Phú (xã Kim Anh, Hà Nội) bị đánh, bị bắt quỳ. Ảnh: Cắt từ clip.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã và các trường trực thuộc về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Trong đó, sở yêu cầu các nhà trường thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn và bạo lực học đường.

Theo ghi nhận của sở, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, tội phạm và tệ nạn xã hội đã được triển khai và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn diễn biến phức tạp, độ tuổi vi phạm có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất, tinh thần và môi trường giáo dục, gây lo ngại trong giáo dục.

Để khắc phục những hạn chế này, sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học theo quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT và công an thành phố.

Các đơn vị được đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực học đường, ma túy, tội phạm công nghệ cao và các tệ nạn xã hội.

Các trường phải quản lý chặt việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng trong nhà trường; phát huy vai trò tổ tư vấn học đường; thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó rủi ro; phối hợp với phụ huynh để thống nhất biện pháp xử lý, giáo dục học sinh; phát hiện sớm học sinh có dấu hiệu bất thường về hành vi, tâm lý.

Ngoài ra, các nhà trường cần rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, đặc biệt là cây xanh lâu năm, hệ thống điện, ao hồ, lan can, khu vui chơi…, kịp thời khắc phục nguy cơ mất an toàn.