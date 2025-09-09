Yêu nhau từ năm lớp 10, cặp đôi dựng rạp cưới ngay ở trường cũ

Tại ngôi trường cấp 3 từng theo học, Bích Diệp và Đình Thắng biến ngày cưới thành kỷ niệm khó quên khi dựng rạp, mời thầy cô và cả bác bảo vệ đến chung vui.

Đám cưới của Bích Diệp và Đình Thắng được tổ chức tại trường cũ. Cả hai yêu nhau từ tháng 11/2020.

Bích Diệp và Đình Thắng (cùng sinh năm 2005) quen nhau từ năm học lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Bính (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình). Khi ấy, Thắng là lớp trưởng, lại cao ráo điển trai, nên chỉ sau 5 ngày tìm hiểu, Diệp đồng ý yêu.

Khi quyết định kết hôn sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi chụp ảnh cưới trong khuôn viên trường và dựng rạp cưới ngay tại cổng trường. Đặc biệt, các thầy cô giáo, bác bảo vệ cũng được mời đến dự, biến nơi đây thành "hôn trường" đầy kỷ niệm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bích Diệp cho biết đám cưới diễn ra vào ngày 5-6/7. Gia đình cả hai bên đã xin phép ban giám hiệu, được thầy hiệu trưởng đồng ý và ký cam kết về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cơ sở vật chất.

"Nhà tôi gần trường, lại đúng dịp nghỉ hè, nên may mắn mượn được mặt bằng tổ chức. Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì quanh đây chưa ai làm như vậy, nhưng khi được sự đồng ý, vợ chồng tôi mới mạnh dạn dựng rạp và chụp ảnh cưới ở trường", Diệp kể.

Theo cô, việc tổ chức tại trường mang lại nhiều thuận lợi như không gian rộng, thoải mái, tránh được mưa nắng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ cả gia đình lẫn nhà trường.

Điều khiến Diệp xúc động nhất là sự hiện diện của thầy cô và bác bảo vệ trong ngày vui. "Mọi người lúc đầu bất ngờ, rồi đều chúc phúc cho vợ chồng tôi. Giáo viên chủ nhiệm còn nhắn nhủ rằng dù thế nào cũng phải học hành cẩn thận, biết nhường nhịn và trân trọng nhau", cô kể.

Suốt 4 năm yêu nhau, Diệp và Thắng trải qua không ít mâu thuẫn, cãi vã và thậm chí nhiều lần chia tay. Nhưng sau tất cả, cặp đôi vẫn quay lại, nhận ra đối phương là "mảnh ghép không thể thiếu", để rồi quyết định về chung một nhà.

Điều khiến Diệp trân trọng nhất là sự thay đổi của chồng. Từ một người chưa từng vào bếp, Thắng giờ lo liệu từng bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, để vợ tập trung học hành và khởi nghiệp.

"Tôi từng thất bại nhiều lần khi khởi nghiệp, nhưng anh ấy luôn đứng phía sau động viên, đi làm để tôi có cơ hội thử lại. Nhờ vậy, tôi có thêm động lực và tin tưởng vào tình yêu này", Diệp chia sẻ.

Những hình ảnh tại đám cưới đặc biệt do Diệp chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, cùng nhiều bình luận khen dễ thương và chúc phúc cho đôi trẻ.

Bích Diệp và Đình Thắng kết hôn khi 20 tuổi.