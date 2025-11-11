'YouTuber số 1 Hàn Quốc' trả giá vì ăn quá nhiều

Ngôi sao mukbang Tzuyang mới đây chia sẻ cô đã phải điều trị nha khoa sau nhiều năm ăn uống quá độ khiến răng bị mài mòn.

Với dạ dày to hơn 40% người bình thường, Tzuyang có thể ăn hết 40 phần ăn trong một bữa. Ảnh: tzuyang/YouTube.

Trong video đăng ngày 9/11 trên kênh phụ “Tzuyang’s Outside Garden”, Tzuyang thẳng thắn chia sẻ về ca điều trị răng khi đang trò chuyện trên xe lúc di chuyển đi quay hình, theo Allkpop.

Khi một người bạn nhận xét rằng răng Tzuyang có vẻ rất chắc chắn khi cắn món ăn dai, nữ YouTuber khiến họ ngạc nhiên khi nói: “Đây là răng giả”. Cô giải thích: “Răng tôi bị mòn vì ăn uống quá nhiều. Chúng ngắn lại nên tôi quyết định làm răng. Nếu để lâu hơn, tôi sẽ phải mài nhiều phần răng thật hơn nữa”.

“Thánh mukbang” nói thêm: “Có một video mukbang tôi quay khi vẫn đang dùng răng tạm và mọi người bình luận hỏi có phải tôi phẫu thuật thẩm mỹ không. Thật ra, tôi không làm răng vì đẹp, mà là muốn bảo vệ nó. Răng giả được làm giống hệt răng thật của tôi, chỉ dài hơn một chút”.

Tzuyang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng: “Khi càng lớn tuổi, bạn sẽ phải nghiến răng nhiều hơn và nếu phần gốc yếu đi, răng có thể rụng”.

Tzuyang sử dụng răng giả vì phần răng thật đã bị mòn. Ảnh: Allkpop.

Trước đó, trong một video đi chơi cùng bạn bè vào cuối tháng 9, Tzuyang bất ngờ tiết lộ mình mắc bệnh viêm võng mạc sắc tố, có thể khiến cô sau này mất hẳn thị lực.

Đây là một nhóm bệnh di truyền, hiếm gặp về mắt gây ảnh hưởng đến võng mạc. Bệnh này khiến các tế bào võng mạc ở mắt bị phá vỡ từ từ theo thời gian, gây ra giảm thị lực hoặc có thể dẫn đến mù lòa. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi căn bệnh này.

Bắt đầu sự nghiệp mukbang (phát sóng cảnh ăn uống) từ năm 2018, Tzuyang (tên thật Park Jung Won, 28 tuổi) đã trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung ẩm thực hàng đầu Hàn Quốc, với 12,7 triệu người đăng ký trên kênh chính và 580.000 người đăng ký trên kênh phụ. Côđược cho là tiêu thụ khoảng 30.000 calo mỗi ngày, gấp 15 lần lượng calo trung bình mà một phụ nữ trưởng thành cần nạp vào, nhưnh sức khỏe vẫn bình thường.

Gần đây, Tzuyang mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác ngoài ẩm thực, bao gồm ra mắt thương hiệu thời trang và tham gia các hoạt động từ thiện.