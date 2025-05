10 gợi ý quà tặng cho Ngày của Mẹ

Bộ quần áo tập thể thao với quần legging không đường may và áo khoác thể thao là gợi ý quà thích hợp cho những người mẹ yêu vận động. Khi chọn, nên ưu tiên quần có cạp cao, chất liệu nhẹ, thấm hút mồ hôi và co giãn tốt. Tránh chọn các mẫu quá bó sát hoặc có đường may dày, dễ gây cấn hoặc khó chịu khi mặc lâu. Ảnh minh họa: Simon.