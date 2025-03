7 mặt nạ đèn LED để dưỡng da tại nhà

Solawave Radiant Renewal Wand: Dù không phải mặt nạ, "cây đũa" Solawave vẫn là một trong những thiết bị được giới biên tập thời trang và làm đẹp đánh giá cao, theo Vogue. Với mức giá 169 USD , sản phẩm nhỏ gọn, dễ mang theo. Được kết hợp 4 công nghệ: ánh sáng đỏ (630nm), vi dòng điện (microcurrent), massage mặt và làm ấm trị liệu, thiết bị nhắm vào các vấn đề như nếp nhăn, vết thâm và viêm da. Tuy nhiên, vì chỉ có một bước sóng ánh sáng, người dùng cần cân nhắc nếu mục tiêu là trị mụn hay điều trị mẩn đỏ. Ảnh: The Get Well, Mashable.