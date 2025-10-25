10 ôtô hybrid rẻ nhất thế giới, xe bán chạy ở Việt Nam lọt top

Honda Civic Hybrid là mẫu xe đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Xe được trang bị 2 motor 2.0L, công suất 200 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,8 lít/100 km. Tại Việt Nam, xe được bán với giá 999 triệu đồng. Tại thị trường Mỹ, chiếc sedan này có giá khoảng 30.490 USD .