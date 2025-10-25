10 ôtô hybrid rẻ nhất thế giới, xe bán chạy ở Việt Nam lọt top

|
Mẫu xe gầm cao hạng C Kia Sportage Hybrid thuộc top 10 xe hybrid giá rẻ nhất năm 2025 với bản LX. Chiếc Sportage này dùng máy xăng 1.6L turbo kết hợp mô-tơ điện cho 232 mã lực, tiêu thụ chỉ 4,7 lít/100 km. Xe được bán với giá 31.735 USD.
|
Honda Civic Hybrid là mẫu xe đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Xe được trang bị 2 motor 2.0L, công suất 200 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,8 lít/100 km. Tại Việt Nam, xe được bán với giá 999 triệu đồng. Tại thị trường Mỹ, chiếc sedan này có giá khoảng 30.490 USD.
|
Toyota Corrolla Cross Hybrid là mẫu SUV nhỏ gọn được bán tại Mỹ với giá khoảng 30.445 USD. Xe được trang bị máy xăng công nghệ hybrid, cho công suất 196 mã lực, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,7 lít/100 km. Tại Việt Nam, xe được bán với giá 905 triệu đồng.
|
Hyundai Sonata Hybrid là mẫu xe hybrid giá rẻ thứ 7 trên thị trường. Xe được trang bị máy xăng 2.0L kết hợp motor điện, cho công suất 196 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,7 lít/100 km.
|
Toyota Camry Hybrid cũng nằm trong danh sách giá rẻ trong năm với mức giá 30.195 USD. Tại Việt Nam, mẫu xe này được bán với giá 1,46-1,53 tỷ đồng.
|
Chiếc bán tải duy nhất nằm trong nhóm giá rẻ. Xe có công suất 191 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu 6,2 lít/100 km. Xe được bán với giá khoảng 29.840 USD tại Mỹ.
|
Biểu tượng của dòng hybrid Nhật Bản là chiếc Prius là mẫu hybrid giá rẻ thứ 4 toàn thế giới. Xe có thiết kế thể thao nhưng mạnh gần 194 mã lực. Phiên bản nâng cấp 2026 có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,1 lít/100 km, giá bán khoảng 29.745 USD.
|
Kia Niro Hybrid là mẫu SUV lai hatchback với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,4 lít/100 km. Xe được bán với giá 28.435 USD.
|
Mẫu xe hybrid có giá rẻ thứ nhì thị trường là chiếc Hyundai Elantra Hybrid. Xe có côgn suất khảong 139 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,3 lít/100 km. Elantra HEV được bán với giá 26.695 USD.
|
Mẫu hybrid rẻ nhất năm 2025 là chiếc Toyota Corolla Hybrid với giá chỉ 25.770 USD. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,7 lít/100 km.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.