10 ôtô hybrid rẻ nhất thế giới, xe bán chạy ở Việt Nam lọt top

  • Thứ bảy, 25/10/2025 08:43 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Nhiều mẫu xe đang được phân phối tại Việt Nam cũng lọt vào nhóm giá rẻ nhất thị trường.

Xe hybrid gia re anh 1

Mẫu xe gầm cao hạng C Kia Sportage Hybrid thuộc top 10 xe hybrid giá rẻ nhất năm 2025 với bản LX. Chiếc Sportage này dùng máy xăng 1.6L turbo kết hợp mô-tơ điện cho 232 mã lực, tiêu thụ chỉ 4,7 lít/100 km. Xe được bán với giá 31.735 USD.
Xe hybrid gia re anh 2

Honda Civic Hybrid là mẫu xe đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Xe được trang bị 2 motor 2.0L, công suất 200 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,8 lít/100 km. Tại Việt Nam, xe được bán với giá 999 triệu đồng. Tại thị trường Mỹ, chiếc sedan này có giá khoảng 30.490 USD.
Xe hybrid gia re anh 3

Toyota Corrolla Cross Hybrid là mẫu SUV nhỏ gọn được bán tại Mỹ với giá khoảng 30.445 USD. Xe được trang bị máy xăng công nghệ hybrid, cho công suất 196 mã lực, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,7 lít/100 km. Tại Việt Nam, xe được bán với giá 905 triệu đồng.
Xe hybrid gia re anh 4

Hyundai Sonata Hybrid là mẫu xe hybrid giá rẻ thứ 7 trên thị trường. Xe được trang bị máy xăng 2.0L kết hợp motor điện, cho công suất 196 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,7 lít/100 km.

Xe hybrid gia re anh 5

Toyota Camry Hybrid cũng nằm trong danh sách giá rẻ trong năm với mức giá 30.195 USD. Tại Việt Nam, mẫu xe này được bán với giá 1,46-1,53 tỷ đồng.

Xe hybrid gia re anh 6

Chiếc bán tải duy nhất nằm trong nhóm giá rẻ. Xe có công suất 191 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu 6,2 lít/100 km. Xe được bán với giá khoảng 29.840 USD tại Mỹ.

Xe hybrid gia re anh 7

Biểu tượng của dòng hybrid Nhật Bản là chiếc Prius là mẫu hybrid giá rẻ thứ 4 toàn thế giới. Xe có thiết kế thể thao nhưng mạnh gần 194 mã lực. Phiên bản nâng cấp 2026 có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,1 lít/100 km, giá bán khoảng 29.745 USD.
Xe hybrid gia re anh 8

Kia Niro Hybrid là mẫu SUV lai hatchback với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,4 lít/100 km. Xe được bán với giá 28.435 USD.

Xe hybrid gia re anh 9

Mẫu xe hybrid có giá rẻ thứ nhì thị trường là chiếc Hyundai Elantra Hybrid. Xe có côgn suất khảong 139 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,3 lít/100 km. Elantra HEV được bán với giá 26.695 USD.
Xe hybrid gia re anh 10

Mẫu hybrid rẻ nhất năm 2025 là chiếc Toyota Corolla Hybrid với giá chỉ 25.770 USD. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,7 lít/100 km.

