14.537 vụ bạo lực học đường trong 1 năm ở tỉnh ven đô Nhật Bản

Khảo sát mới tại Nhật Bản cho thấy số vụ bạo lực, bắt nạt học đường lại tăng. Một tỉnh ở nước này ghi nhận con số kỷ lục và đứng tốp đầu trong 9 năm liên tiếp.

Khủng hoảng khi lên lớp một khiến nhiều học sinh trở nên hung hăng, có hành vi bạo lực. Ảnh: Nippon.

Mainichi đưa tin tỉnh Kanagawa, nằm ở phía nam Tokyo (Nhật Bản), ghi nhận 14.537 vụ bạo lực tại các trường công lập chỉ trong năm học 2024, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Những thông tin này được đề cập trong một kết quả khảo sát do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản công bố hôm 29/10. Khảo sát này đã đánh giá tình trạng bỏ học và những hành vi bất ổn của học sinh trong năm học 2024.

Kết quả khảo sát cho thấy tỉnh Kanagawa tiếp tục dẫn đầu Nhật Bản về số vụ bạo lực. Đáng chú ý hơn, đây là năm thứ chín liên tiếp tỉnh này dẫn đầu kể từ khi Bộ Giáo dục làm khảo sát từ năm 2016.

Khảo sát được thực hiện trên các trường tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục đặc biệt, bao gồm công lập lẫn tư thục, với các câu hỏi bổ sung do chính hội đồng soạn thảo.

So với năm học 2023, số vụ bạo lực tại các trường công đã tăng 23%. Trong đó, học sinh tiểu học chiếm tỷ lệ tăng đáng kể, đặc biệt là học sinh lớp 1 với 1.290 vụ bạo lực, tăng 33% so với năm 2023.

Cơ quan giáo dục nhận định hiện tượng “vấn đề học sinh lớp một” - việc trẻ gặp khó khăn trong thích nghi với các quy tắc, mối quan hệ và áp lực học tập - đang là yếu tố góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực học đường.

Cùng với đó, các vụ bắt nạt tại tỉnh này được xác nhận tăng 15%, đạt 50.996 vụ, mức cao kỷ lục và xếp thứ tư toàn quốc, chỉ sau Tokyo, Osaka và Chiba.

Trong đó, học sinh bắt nạt học lớp 1-5 chiếm tới 70%. Đặc biệt, các vụ bắt nạt nghiêm trọng - được xác định là gây tổn hại lớn đến thể chất, tinh thần hoặc dẫn đến nghỉ học dài hạn - đã tăng gấp bốn lần so với năm trước, lên đến 85 vụ.

Trong khi đó, tình trạng bỏ học kéo dài (cụ thể là nghỉ học trên 30 ngày trong năm, không do bệnh tật hoặc khó khăn kinh tế) giảm ở bậc THPT công lập, nhưng lại tăng 3% ở bậc tiểu học và THCS với 24.250 trường hợp được ghi nhận.

Theo Hội đồng Giáo dục tỉnh Kanagawa, sự gia tăng này một phần đến từ việc các trường sớm phát hiện hành vi bạo lực và bất thường. Từ năm học 2023, Hội đồng Giáo dục tỉnh này đã triển khai khảo sát trực tuyến định kỳ 2-3 lần mỗi năm cho toàn bộ học sinh, đồng thời chia sẻ kết quả với giáo viên và chuyên viên tư vấn học đường.

Tỉnh nhận định việc chủ động tiếp cận học sinh gặp khó khăn được xem là cách giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bạo lực và bắt nạt.

“Việc nâng cao nhận thức và chủ động nhận diện vấn đề là cách hiệu quả để bắt đầu hỗ trợ học sinh trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn", đại diện hội đồng giáo dục tỉnh chia sẻ.