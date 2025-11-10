15 điều làm nên chuyến du lịch Việt Nam 'để đời'

Từ vịnh Hạ Long đến phố cổ Hội An, từ những thửa ruộng bậc thang Sapa đến bãi biển Phú Quốc, Việt Nam mang đến hành trình trọn vẹn với cảnh sắc, ẩm thực và văn hóa đậm đà bản sắc.

Hội An là một trong những điểm đến yêu thích của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Ảnh: thanhhoa/Pexels.

Việt Nam là một trong những điểm đến được yêu thích nhất Đông Nam Á nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, con người và giá trị văn hóa.

Go World Travel, tạp chí du lịch quốc tế chuyên khai thác hành trình của các travel writter (phóng viên du lịch) khắp thế giới, dành một bài viết về những hoạt động ấn tượng nhất tại Việt Nam.

Trải nghiệm được đề xuất bởi Katarina, cây bút lâu năm của tạp chí, với danh sách 15 việc nên làm để có được chuyến du lịch "để đời" trong lần đầu đến nước ta.

Du ngoạn vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long được tác giả xem là một trong những lý do lớn nhất để đến Việt Nam, với hơn 1.600 đảo đá vôi nhô lên từ làn nước xanh ngọc, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Du khách có thể chọn tour trong ngày hoặc du thuyền qua đêm, từ bình dân đến cao cấp (khoảng từ 30 USD đến vài trăm USD), thường kèm bữa ăn nhưng không bao gồm đồ uống.

Katarina gợi ý nên chọn hành trình có tham quan hang Sửng Sốt và nhắc du khách mang theo nước nếu muốn tiết kiệm chi phí.

Du thuyền tham quan Hạ Long là trải nghiệm không thể thiếu khi đến Việt Nam. Ảnh: Phạm Hà.

Thắp đèn lồng ở Hội An

Hội An, phố cổ miền Trung, là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng những con phố treo đầy đèn lồng, đặc biệt trong Lễ hội đèn lồng đêm 14 âm lịch. Đêm rằm, sông Thu Bồn rực sáng với những chiếc đèn giấy, âm nhạc và ẩm thực địa phương.

Theo Katarina, đây không chỉ là “bữa tiệc ánh sáng” mà còn là dịp người Việt cầu chúc bình an, thịnh vượng, du khách hoàn toàn có thể hòa vào dòng người, gửi gắm lời ước cho riêng mình.

Nhiều du khách thích thú chọn ghe thuyền trên sông Hoài để ngắm phố cổ về đêm. Ảnh: Thanh Đức.

Dạo phố cổ Hội An và may đo quà lưu niệm

Ngoài lễ hội, Hội An vẫn nhiều trải nghiệm thú vị: nhà gỗ truyền thống, Chùa Cầu, hội quán người Hoa, các quán cà phê và chợ đêm.

Điểm đặc biệt là các tiệm may đo, nơi thợ có thể hoàn thành bộ đồ theo mẫu du khách mang theo chỉ trong một ngày. Nếu trao đổi kỹ chất liệu, kiểu dáng và giá cả, du khách có thể mang về một món quà lưu niệm thực sự “đo ni đóng giày”.

Hội An rực rỡ đèn lồng. Ảnh: Thanh Đức, Hoàng Linh Hà, Benjamin Bang.

Tham quan địa đạo Củ Chi

Cách trung tâm TP.HCM khoảng một giờ lái xe, địa đạo Củ Chi giúp du khách hình dung đời sống và cách chiến đấu của người dân Việt Nam trong chiến tranh vệ quốc. Hệ thống đường hầm từng được lực lượng du kích sử dụng, có đoạn chỉ rộng khoảng 80 cm.

Du khách có thể chui thử một phần đường hầm, nghe thuyết minh về cách sinh hoạt dưới lòng đất và nếm thử món sắn luộc - lương thực quen thuộc thời chiến.

Giá tour và vé thường ở mức 19- 30 USD tùy gói, nhiều chương trình kết hợp thêm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Du khách quốc tế trải nghiệm xuống đường hầm tại địa đạo Củ Chi. Ảnh: Anaclara_veloso.

Ngắm ruộng bậc thang Sa Pa và Fansipan

Sa Pa, tỉnh Lào Cai, được giới thiệu với ruộng bậc thang, thung lũng, thác nước và các bản làng người H’Mông, Dao. Những cung trekking quanh bản Cát Cát, Tả Van phù hợp nhiều trình độ, vừa vận động vừa trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương, là điểm nhấn, nơi du khách có thể nhìn bao quát núi rừng miền Bắc, cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ mà tác giả mô tả là “khiến bạn nhận ra thế giới này tuyệt vời đến nhường nào”.

Khung cảnh ruộng bậc thang ở Lào Cai mùa lúa chín, ảnh chụp ngày 7/8. Ảnh: Tuyên Parafu.

Khám phá phố cổ Hà Nội

Hà Nội có hàng triệu xe máy, phương tiện gắn liền đời sống thường ngày. Băng qua đường ở đây, theo Katarina, “giống như tham gia một môn thể thao cần luyện tập và tập trung cao độ”.

Giữa dòng xe, phố cổ vẫn là nơi lý tưởng để đi bộ, nếm phở, bánh mì, bún chả, ghé thăm chùa Quán Sứ, chùa Bạch Mã, rồi dừng chân bên hồ Hoàn Kiếm lúc hoàng hôn. Khung cảnh mặt nước phản chiếu ánh đèn quán cà phê được tác giả xem là “khoảnh khắc để bình tâm lại sau cả ngày chinh phục những con phố đông đúc”.

Nổi tiếng là điểm đến yêu thích của du khách nước ngoài, phố cà phê đường tàu được nhiều tờ báo, trang du lịch nổi tiếng quốc tế bình chọn là điểm đến độc đáo, đáng trải nghiệm ở Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Thử món ăn địa phương

Đồ ăn Việt Nam được mô tả là “rất phải chăng”, nhất là ẩm thực đường phố. Một bát phở hay phần bún chả giá có thể chỉ 1- 3 USD , bữa tối ở quán bình dân 4- 10 USD , còn bữa trưa tại nhà hàng tầm trung từ khoảng 12 USD . Tác giả kết luận vui rằng, xét về giá cả và chất lượng, “đi du lịch Việt Nam đôi khi còn giúp bạn tiết kiệm tiền ăn uống” so với nhiều điểm đến khác.

Chợ địa phương ở Việt Nam. Ảnh: hadynyah.

“Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

Phong Nha - Kẻ Bàng được Katarina gọi là “kỳ nghỉ cho đôi mắt và tâm hồn”, với hệ thống hang động lâu đời nhất Đông Nam Á. Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới - là biểu tượng của vùng, bên cạnh các hang nổi tiếng như Thiên Đường.

Du khách có thể đi thuyền, chèo kayak, đi bộ xuyên rừng, nghỉ bên sông và, nếu may mắn, nhìn thấy các loài động vật quý như voọc chà vá chân nâu.

Tour thám hiểm 4.500 m vào động Phong Nha - Kẻ Bàng mang rải nghiệm độc đáo giữa kỳ quan địa chất kỳ vĩ bậc nhất châu Á. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trải nghiệm chợ nổi ở Cần Thơ

Tại Cần Thơ, tác giả gợi ý lên thuyền gỗ để khám phá chợ nổi, nơi người dân bán trái cây, nông sản, thức ăn sáng ngay trên ghe. Màu sắc của hàng hóa, mùi thơm đồ ăn, tiếng rao hòa cùng cảnh làng xóm ven sông tạo nên “bữa tiệc giác quan”.

Trái cây miền Tây như sầu riêng, thanh long được Katarina đánh giá “ngon hơn nhiều” so với những loại mà cô từng mua ở nhà.

Cái Răng (Cần Thơ) là một trong những khu chợ nổi có tiếng, được nhiều du khách yêu thích. Nơi đây mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị trong hành trình khám vùng đất Tây đô. Ảnh: huepostcard.

Tham quan Kinh thành Huế

Huế là kinh đô của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Dù bị tàn phá trong chiến tranh, Đại nội Huế đã được trùng tu đáng kể và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Du khách có thể tham quan Hoàng thành, các lăng vua như lăng Minh Mạng với vườn, hồ nước và kiến trúc hài hòa thiên nhiên.

Vé vào cửa khoảng 8,5 USD , thuê hướng dẫn viên sẽ phát sinh thêm chi phí.

Du khách Huy Khang cùng Băng Dung đã có chuyến đi đẹp như mơ trong lịch trình 3 ngày 2 đêm tại Huế, với tổng "thiệt hại" 2,8 triệu đồng. Ảnh: Huy Khang và Băng Dung.

“Đi bộ trên mây” ở cầu Vàng Đà Nẵng

Cầu Vàng trên Bà Nà Hills, với hai bàn tay đá khổng lồ nâng lối đi, được tác giả gọi là trải nghiệm “đáng nhớ suốt đời”.

Vào sáng sớm hoặc sau mưa, sương mù bao phủ tạo cảm giác như đi giữa những đám mây, phóng tầm mắt nhìn núi rừng xanh mướt.

Để lên cầu, du khách đi cáp treo với vé khoảng 35 USD , kèm quyền tiếp cận các điểm tham quan khác trong khu Bà Nà.

Bức ảnh nhìn từ trên cao cây cầu Vàng ở Đà Nẵng được chia sẻ khắp các diễn đàn du lịch trong nước và thế giới. Ảnh: Jason Goh.

Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn từng là trung tâm tôn giáo của vương quốc Chăm Pa, được giới thiệu như một điểm đến vừa mang giá trị lịch sử, vừa hiếm gặp trong đời sống thường ngày. Những tháp gạch cổ nằm giữa thung lũng xanh, cây cối bao phủ tạo nên bầu không khí huyền bí. Nghe thuyết minh giúp du khách hiểu hơn về văn hóa Chăm.

Tác giả khuyên nên đi sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng không gian yên tĩnh hơn.

Mỹ Sơn là điểm duy nhất của nghệ thuật Chăm có quá trình phát triển liên tục từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII. Vào những năm 700, vua Sambhuvarman xây dựng ngôi đền bằng những vật liệu rất bền vững, còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Mạnh Thắng.

Thư giãn trên biển Nha Trang

Nha Trang được nhắc đến với bãi cát dài, nước biển trong, nắng ấm và không khí nghỉ dưỡng. Du khách có thể tắm biển, chơi dù lượn, mô tô nước, lặn ở Hòn Mun hoặc thưởng thức mực nướng, hải sản tươi ngay trên bờ biển khi trời tối. Với Katarina, đây là “kịch bản hoàn hảo” cho một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Ảnh chụp bãi biển Nha Trang từ trên cao. Ảnh: Nha Trang Stories, @bigmotiontravels.

Khám phá Ninh Bình - “vịnh Hạ Long trên cạn”

Ninh Bình được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn” với ruộng lúa, núi đá vôi và sông ngòi đan xen. Tam Cốc, Tràng An, Hang Múa là những điểm nổi bật. Một chuyến đò dọc sông Ngô Đồng giúp du khách chiêm ngưỡng cảnh quan núi đá vôi hùng vĩ và hang động tự nhiên.

Tác giả lưu ý, dọc đường có thể có người chèo thuyền mời mua hàng, du khách nên chuẩn bị tâm lý để trải nghiệm vẫn giữ được sự dễ chịu.

Mùa nước nổi tràn đồng cũng là lúc Tây Ninh bước vào vụ hoa súng. Từ sáng đến tối, những người phụ nữ rẽ nước, đưa xuồng đến thu hoạch hoa súng, tạo nên bức tranh ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa.

Hòa mình vào đời sống địa phương

Ở phần cuối, Katarina khuyến khích du khách “sống như người bản địa” nhiều nhất có thể. Chẳng hạn tham gia lớp học nấu ăn ở chợ địa phương, ở homestay, thử hái dâu ở Đà Lạt, đi xe máy ở Hà Giang, ghé làng chài Cát Bà, ngắm cồn cát Mũi Né hay dạo Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội.

Theo bà, chính những khoảnh khắc gần gũi đó mới là điều làm nên giá trị lâu dài của mỗi chuyến đi, không chỉ “tích thêm một điểm trên bản đồ”, mà còn mang về những câu chuyện, tình bạn và góc nhìn mới về thế giới, trong đó, Việt Nam là một chương rất đáng nhớ.

Khách ngoại nghỉ dưỡng tại hòn Mây Rút Trong, Phú Quốc ngày 3/1. Ảnh: Minh Vi.