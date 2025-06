17 năm bền bỉ vì nụ cười và tương lai của trẻ khuyết tật

Suốt 17 năm qua, Tập đoàn SCG đã trở thành đối tác phát triển toàn diện của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ ngày đầu đồng hành cùng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn SCG đã xác định xây dựng nền tảng phát triển lâu dài, tập trung vào việc trao quyền và khơi dậy tiềm năng của mỗi em học sinh. Các hoạt động được triển khai luôn hướng đến việc khơi dậy tiềm năng bên trong mỗi em, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tư duy, kỹ năng sống và định hướng tương lai.

Hành trình ấy không chỉ là hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, mà còn thể hiện cam kết của Tập đoàn trong việc góp phần giảm bất bình đẳng, xây dựng một xã hội hòa nhập - nơi mọi trẻ em, bao gồm cả trẻ khuyết tật, đều có cơ hội học tập, vui chơi và theo đuổi ước mơ như bạn bè đồng trang lứa.

Tiếp nối hành trình gắn bó, chương trình năm nay lần nữa khẳng định sự đón nhận nồng nhiệt từ tập thể học sinh và cán bộ nhà trường. Xuyên suốt 17 năm qua, SCG không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn cảm hứng lớn giúp nhà trường duy trì và phát triển hoạt động giáo dục dành cho trẻ khuyết tật.

Với trẻ em khuyết tật, việc vận động đòi hỏi môi trường và thiết bị phù hợp để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Thấu hiểu điều đó, SCG tài trợ thiết bị thể thao chuyên dụng, tạo điều kiện để các em rèn luyện thể chất mỗi ngày, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Thể thao không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn tiếp thêm sự tự tin. Mỗi bước chạy, mỗi lần nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân là một lần các em cảm nhận rõ ràng hơn về khả năng của chính mình.

Không dừng lại ở thể chất, Tập đoàn SCG còn mang đến cơ hội để các em tiếp xúc công nghệ qua hoạt động học tập trải nghiệm. Nhiều em lần đầu tự tay lắp ráp mô hình đơn giản, được thử sức với chủ đề khoa học gần gũi như năng lượng sạch, robot điều khiển, AI ứng dụng trong cuộc sống.

Trong mắt các em, đây không đơn thuần là trò chơi, mà còn ươm mầm giấc mơ trở thành lập trình viên, kỹ thuật viên hay đơn giản là tạo ra điều hữu ích cho người khác.

Trong hành trình đồng hành cùng nhà trường, Tập đoàn SCG chú trọng lan tỏa lối sống xanh cho cộng đồng, bắt đầu từ chính học sinh. Thông qua hoạt động phân loại rác, tái chế chai nhựa thành đồ trang trí hay thiết kế mô hình từ vật liệu tái sử dụng, các em được tiếp cận tư duy bảo vệ môi trường theo cách gần gũi và thực tiễn.

Với SCG, sống xanh là hành trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường từ trường học. Những hành động nhỏ, khi được duy trì đều đặn, sẽ góp phần hình thành thói quen và tinh thần trách nhiệm trong mỗi học sinh. Đây là thế hệ trẻ, có tiềm năng tạo nên sự thay đổi lớn.

Bởi lẽ, với SCG, sống xanh không chỉ là khẩu hiệu “yêu môi trường”. Đây còn là cách dạy trẻ biết trân trọng, giữ gìn và nhận biết chính các em có thể tạo ra sự thay đổi.

Hiểu được tầm quan trọng của việc định hướng ước mơ và nghề nghiệp cho trẻ em khuyết tật, Tập đoàn SCG phối hợp cùng Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) triển khai chương trình “Em và ước mơ nghề nghiệp” trong năm nay. Thông qua hoạt động thực tiễn và truyền cảm hứng, chương trình góp phần giúp các em xác định mục tiêu tương lai, phát huy khả năng cá nhân và từng bước trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chương trình “Em và ước mơ nghề nghiệp” mang đến chuỗi hoạt động đa dạng như workshop hướng nghiệp, vẽ tranh ước mơ và đặc biệt là buổi giao lưu truyền cảm hứng với những tấm gương điển hình về nghị lực sống.

Một trong những tấm gương truyền cảm hứng tại chương trình là ThS Nguyễn Minh Hảo - Quản lý Bộ phận Kỹ thuật của Đời Rất Đẹp, chuyên gia công nghệ thông tin. Từng đến lớp trên lưng bạn vì không thể tự đi lại, anh Hảo vẫn nỗ lực giành học bổng toàn phần, tốt nghiệp thạc sĩ và đang nghiên cứu ứng dụng AI để hỗ trợ người khuyết tật. Câu chuyện chân thực sẽ tiếp thêm niềm tin cho học sinh: Ai cũng có quyền ước mơ và khả năng hiện thực hóa ước mơ đó.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hảo cho biết sự phát triển của mạng xã hội tạo điều kiện để học sinh kết nối, trao đổi và học tập thuận lợi hơn. Nhiều công nghệ hỗ trợ cũng giúp các em khiếm thị, khiếm thính tiếp cận bài giảng hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng Internet cũng tiềm ẩn rủi ro, nhất là các em có khả năng tiếp thu hạn chế, dễ bị kẻ xấu lợi dụng và xâm nhập thông tin cá nhân.

“Do đó, sự đồng hành của giáo viên và phụ huynh trong việc hướng dẫn các em sử dụng mạng an toàn và có kiểm soát là rất cần thiết”, ông Nguyễn Minh Hảo - Quản lý Bộ phận Kỹ thuật của Đời Rất Đẹp - chia sẻ.

Ông Praween Wirotpan - Phó giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam - chia sẻ chủ đề năm nay là “Hành trình ươm mầm ước mơ”, đã thể hiện rõ mong muốn của tập đoàn. Không chỉ mang đến ngày hội ý nghĩa, SCG còn trang bị cho học sinh kiến thức, sự tự tin và cảm hứng để theo đuổi ước mơ. Ông Praween Wirotpan cho biết thành công của chương trình là động lực để SCG mở rộng mô hình đến nhiều tỉnh thành trên cả nước thời gian tới.

“Hành trình 17 năm cùng hoạt động thể thao, khám phá khoa học công nghệ, tái chế xanh và định hướng nghề nghiệp là tâm huyết của SCG nhằm hướng đến mô hình phát triển toàn diện và hòa nhập”, ông nói thêm.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc - Phó hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cũng gửi lời tri ân đến Tập đoàn SCG, khi đồng hành cùng nhà trường trong suốt 17 năm qua.

“Chương trình ‘Hành trình ươm mầm ước mơ’ năm nay không chỉ mang đến sân chơi sáng tạo, ý nghĩa mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin hòa nhập cộng đồng. Sự hỗ trợ bền bỉ cả vật chất lẫn tinh thần từ SCG là nguồn cổ vũ lớn lao giúp thầy trò nhà trường vững bước trên hành trình giáo dục và yêu thương”, cô nhấn mạnh.

Chương trình là một phần trong chiến lược tăng trưởng xanh toàn diện mà SCG đang triển khai, dựa trên định hướng ESG 4 Plus với bốn giá trị cốt lõi gồm: Hướng đến phát thải ròng bằng 0 (Set Net Zero), phát triển xanh (Go Green), giảm bất bình đẳng (Reduce Inequality) và thúc đẩy hợp tác (Embrace Collaboration), công bằng và minh bạch trong mọi hoạt động (Fairness and Transparency in all operations). Với SCG, giảm bất bình đẳng không chỉ nằm trên văn bản, mà được thực hiện bằng hành động cụ thể dành cho cộng đồng.

Tập đoàn SCG tích cực mở rộng hoạt động hỗ trợ cộng đồng yếu thế tại Việt Nam như xây trường, cung cấp nước sạch, dạy nghề và kết nối doanh nghiệp xã hội nhằm tạo việc làm cho người khuyết tật. Với Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hành trình 17 năm đồng hành của Tập đoàn SCG không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là quá trình bền bỉ vun đắp niềm tin và cơ hội cho hàng trăm em học sinh khuyết tật. Những thay đổi tích cực - từ môi trường học tập, sức khỏe thể chất đến nhận thức về tương lai - chính là minh chứng cho cam kết phát triển toàn diện và hòa nhập của doanh nghiệp.

Không ồn ào nhưng đầy kiên định, hành trình ấy được viết nên từ nụ cười của học sinh, sự an tâm của phụ huynh và sự đồng hành tận tụy của các thầy cô giáo, góp phần lan tỏa những giá trị của một xã hội nhân văn và công bằng hơn.