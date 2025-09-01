3 giọng đọc nữ ấm áp, hào hùng ở đại lễ A80 là ai?

|
Tại Đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 13 giọng đọc của tổ thuyết minh sẽ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành, dàn khí tài đi qua lễ đài. Nổi bật trong tổ thuyết minh là BTV Hoài Anh (sinh năm 1980) - người từng được biết đến là giọng đọc miền Nam đầu tiên lên sóng bản tin Thời sự 19h. Ảnh: Nguyen Hoai Anh/Facebook.
Những ngày gần đại lễ, nữ BTV chia sẻ nhiều hình ảnh và cảm xúc khi làm nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình. "Để chuẩn bị cho buổi tối hợp luyện, tổ thuyết minh chúng mình và các thủ trưởng phải tập trung từ sáng sớm, tập dượt giọng đọc với nhau cả buổi sáng, sau đó ăn trưa, rồi ra thẳng Quảng trường từ đầu giờ chiều và đóng chốt ở đó cho đến hết buổi tổng duyệt", Hoài Anh chia sẻ về lịch trình của một ngày dài làm việc nhưng đầy niềm phấn khởi trong đợt tổng hợp luyện. Ảnh: Nguyen Hoai Anh/Facebook.
Trong hơn 10 năm, Hoài Anh còn dẫn nhiều chương trình khác nhau của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau khi ngừng lên sóng bản tin Thời sự 19h từ ngày 1/1/2022 cho đến hiện tại, những hình ảnh về cuộc sống của BTV nổi tiếng vẫn luôn thu hút sự quan tâm của khán giả. Hiện cô chuyển sang công tác ở Ban Văn nghệ của Đài. Ảnh: Nguyen Hoai Anh/Facebook.
Cùng với BTV Hoài Anh, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân (sinh năm 1991) là giọng đọc thuyết minh miền Nam hiếm hoi tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hai bóng hồng xuất hiện chung khung hình được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thượng úy Ngọc Hân - hiện công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM - nói rằng đây là vinh dự lớn lao không phải người lính nào cũng có cơ hội trong đời. Ảnh: Nguyen Hoai Anh/Facebook.
Đây là lần thứ hai nữ chiến sĩ đảm nhận vai trò đặc biệt này, sau nhiệm vụ đọc thuyết minh tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70) vào 30/4/2024. Có ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại tham gia cách mạng, Thượng úy Ngọc Hân được nuôi dưỡng tinh thần yêu nước từ khi còn nhỏ. Lớn lên, cô hoàn thành ước mơ được đứng trong hàng ngũ quân đội khi công tác tại Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: Lê Ngọc Hân/Facebook.
"Tôi thức dậy từ 5h30, bắt đầu ngày mới bằng việc luyện tập hơi thở để giữ giọng ổn định. Đến 7h30, tôi cùng đội luyện tập. Trước đó, chúng tôi đều dành thời gian luyện thanh để đảm bảo sự rõ ràng và truyền cảm khi thuyết minh", nữ Thượng úy chia sẻ. Ảnh: Lê Ngọc Hân/Facebook.
Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ (sinh năm 1992) là một trong những bóng hồng nổi bật trong đội đọc thuyết minh tại sự kiện A80. Tại chương trình diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nữ chiến sĩ từng gây ấn tượng mạnh mẽ với giọng đọc trầm ấm, đầy cảm xúc. Ảnh: Trần Thị Ngọc Vũ/Facebook.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ đang công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn Quân khu 7. Chị thường xuyên làm MC, đọc thuyết minh cho các sự kiện của đơn vị và đạt nhiều giải thưởng về thuyết minh, tuyên truyền. Ảnh: Trần Thị Ngọc Vũ/Facebook.
Để giữ giọng trong nhiều tháng luyện đọc, Thiếu tá Ngọc Vũ cùng các thành viên tổ thuyết minh không sử dụng nước đá, tránh ăn đồ lạnh, thường xuyên súc miệng nước muối và ngậm kẹo giữ ấm cổ. Ảnh: Trần Thị Ngọc Vũ/Facebook.
