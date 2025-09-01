3 giọng đọc nữ 'chạm đến vạn trái tim' ở đại lễ A80 là ai?

Những ngày gần đại lễ, nữ BTV chia sẻ nhiều hình ảnh và cảm xúc khi làm nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình. "Để chuẩn bị cho buổi tối hợp luyện, tổ thuyết minh chúng mình và các thủ trưởng phải tập trung từ sáng sớm, tập dượt giọng đọc với nhau cả buổi sáng, sau đó ăn trưa, rồi ra thẳng Quảng trường từ đầu giờ chiều và đóng chốt ở đó cho đến hết buổi tổng duyệt", Hoài Anh chia sẻ về lịch trình của một ngày dài làm việc nhưng đầy niềm phấn khởi trong đợt tổng hợp luyện. Ảnh: Nguyen Hoai Anh/Facebook.