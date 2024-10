5 điều cha mẹ làm để trẻ kiên cường

4. Khuyến khích trẻ coi trọng sự phát triển cá nhân: Để nuôi dưỡng một thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo và kiên cường, cha mẹ cần khuyến khích con cái coi trọng sự phát triển cá nhân hơn là việc so sánh bản thân với người khác. Bạn hãy cho phép trẻ tự mình xác định những gì chúng muốn đạt được. Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy có trách nhiệm và chủ động hơn trong quá trình học tập và phát triển. Bên cạnh đó, hãy tạo cho trẻ một không gian thoải mái, an toàn để học hỏi và khám phá. Tránh so sánh trẻ với những người khác và tạo áp lực lên trẻ. Ảnh: Freepik.