8 điều cha mẹ nhất định không nên làm với con

8. So sánh trẻ: Bạn có thói quen so sánh con với bạn bè hay anh chị em của chúng không? Nếu có, bạn nên bỏ ngay thói quen này. Khi liên tục bị so sánh, trẻ sẽ cảm thấy mình luôn kém cỏi so với người khác, dẫn đến mất đi niềm tin vào bản thân và khả năng của mình. Cũng có thể, trẻ sẽ cố gắng bắt chước người khác để được khen ngợi, dẫn đến việc mất đi bản sắc riêng. Ảnh: Pexels.