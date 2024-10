Dấu hiệu của những ông bố bà mẹ tồi

7. Luôn so sánh: Phụ huynh nêu ra những tấm gương tích cực cho con thấy là điều tốt. Nhưng luôn so sánh trẻ với ai đó, đặc biệt là một anh chị em hoặc bạn bè của chúng, đó là dấu hiệu của việc nuôi dạy con kém. Khi luôn bị so sánh, trẻ sẽ cảm thấy mình không đủ tốt, không bằng người khác và dần mất đi lòng tự trọng. Thay vì cố gắng cho những mục tiêu của riêng mình, trẻ chỉ muốn đạt được những gì mà người khác đã làm được, dẫn đến việc mất đi động lực học tập và khám phá bản thân. Ảnh: Relavate.