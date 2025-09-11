5 đồng hồ triệu USD của Ronaldo

|
Ở tuổi 39, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì phong độ cả trong sự nghiệp lẫn lối sống xa hoa. Với thu nhập khổng lồ từ hợp đồng trị giá 640.000 USD/ngày cùng CLB Al-Nassr và các mối quan hệ hợp tác thương mại, CR7 sở hữu thú chơi đồng hồ xa xỉ. Bộ sưu tập của anh, có giá trị khoảng 10 triệu USD, nổi bật với những thiết kế hầm hố, rực rỡ, giới hạn và đính kim cương, cho thấy độ chịu chi của siêu sao Bồ Đào Nha. Ảnh: @cristiano.
|
Tại Euro 2024, Ronaldo gây chú ý khi đeo chiếc Rolex Rainbow Daytona vàng khối với mặt số xà cừ hiếm trên cổ tay. Mẫu Rainbow vốn nổi tiếng với vòng bezel gắn 36 viên sapphire baguette sặc sỡ. Bản của Ronaldo tương đối đặc biệt, sở hữu mặt xà cừ độc nhất. Giá thị trường của Rainbow Daytona dao động từ 400.000 USD đến 600.000 USD. Song, giá thành của phiên bản độc đáo này có thể cao hơn nhiều. Ảnh: GQ.
|
Một cỗ máy thời gian “cầu vồng” khác trong bộ sưu tập của chân sút Bồ Đào Nha là Hublot Spirit of Big Bang King Gold Rainbow. Chiếc đồng hồ có vỏ tonneau bằng hợp kim vàng King Gold 18K. Món phụ kiện cổ tay được gắn 164 viên đá quý nhiều màu và 62 viên sapphire baguette. Tất cả tạo nên vòng bezel rực rỡ, kết hợp dây đeo chất liệu da cá sấu đa sắc. Giá trị của chiếc đồng hồ là khoảng 80.000 USD. Ảnh: X.
|
Mùa hè 2023, CR7 xuất hiện trên du thuyền cùng chiếc Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow trị giá 960.000 USD. Với bộ vỏ sapphire trong suốt, vành bezel đính đá quý cầu vồng và tourbillon bay, đây là món phụ kiện cổ tay vui vẻ, phù hợp với những chuyến du lịch, kỳ nghỉ dưỡng hay sự kiện sôi động. Ảnh: @cristiano.
|
Quan hệ hợp tác với Jacob & Co từ năm 2013 giúp Ronaldo sở hữu nhiều mẫu giới hạn của thương hiệu đồng hồ này. Tháng 7 vừa qua, anh khoe chiếc Bugatti Chiron Tourbillon làm từ sapphire cam kết hợp với vàng hồng 18K. Cỗ máy thời gian có giá trị khoảng 1,5 triệu USD. Đây là một trong những chiếc đồng hồ hiếm và đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập của CR7. Ảnh: Jacob & Co.
|
Khi ký hợp đồng với CLB Al-Nassr hồi cuối năm 2022, Ronaldo đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thể thao bằng chiếc Jacob & Co Caviar Tourbillon Tsavorites xanh lá, trị giá khoảng 770.000 USD. Mẫu đồng hồ đính 338 viên tsavorite baguette - loại đá quý hiếm gấp 200 lần ngọc lục bảo. Những viên đá quý phủ kín vỏ 47 mm, mô phỏng màu sắc lá cờ Saudi Arabia. Cỗ máy thời gian này phần nào chứng minh mức độ chịu chi của Ronaldo khi khoác lên mình màu áo mới. Ảnh: Jacob & Co.
|
Đây giống như một cách giữ hình bóng bạn đời bên mình trong những chuyến thi đấu xa nhà của cầu thủ. Không chỉ Ronaldo, Georgina Rodríguez, nửa kia của anh, cũng sở hữu bộ sưu tập đồng hồ xa hoa. Cả hai sở hữu niềm đam mê chung với những cỗ máy thời gian lấp lánh, dát đá quý, đính kim cương đắt đỏ. Lối sống hào nhoáng của cặp đôi từ lâu đã là chủ đề bàn luận của công chúng. CR7 mới cầu hôn bạn gái hồi tháng 8, khiến khán giả mong chờ vào một siêu đám cưới trong tương lai. Ảnh: @georginagio.
