5 loại đồ uống làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể

Một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và tăng nguy cơ mắc các bệnh thần kinh nghiêm trọng như đột quỵ, sa sút trí tuệ.

Một số loại đồ uống có vẻ "vô tội", nhưng khi uống thường xuyên và quá mức, chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ, đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

Dưới đây là 5 loại đồ uống phổ biến có thể khiến quá trình lão hóa nhanh hơn:

1. Uống quá nhiều nước ngọt làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể

Chỉ cần uống hai lon soda mỗi tuần cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch và não bộ, bất kể bạn có tập thể dục hay không. Soda chứa lượng đường cao và được hấp thu rất nhanh, gây tăng đột biến đường huyết và insulin. Theo thời gian, những đợt tăng - giảm này sẽ dẫn đến viêm mạn tính, làm tổn thương mạch máu trong não và giảm lưu lượng máu não, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa thần kinh.

Nếu đồng thời ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn như đồ chiên rán, đồ đóng hộp, tác động tiêu cực sẽ cộng hưởng, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức sớm và sa sút trí tuệ.

2. Nước tăng lực

Nhiều người dùng nước tăng lực thay cà phê hoặc uống thay bữa sáng, điều này đặc biệt nguy hiểm. Nước tăng lực chứa lượng caffeine rất cao và thường kèm theo đường hoặc chất kích thích khác như taurine. Khi uống vào lúc không ăn sáng, cơ thể nạp chất kích thích nhưng không nhận đủ dinh dưỡng, dẫn đến:

- Đường huyết dao động mạnh, gây cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng bền vững.

- Hệ thần kinh bị căng thẳng quá mức, làm tăng hormone cortisol (hormone liên quan đến stress và lão hóa sớm).

Nếu duy trì thói quen này lâu dài, não bộ sẽ chịu áp lực liên tục, dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, mất ngủ, giảm trí nhớ, và tăng nguy cơ rối loạn lo âu.

3. Uống quá nhiều rượu

Rượu là một trong những yếu tố gây tổn hại thần kinh mạnh nhất nếu tiêu thụ quá mức. Uống nhiều rượu là khi uống từ 4 ly/ngày hoặc 8 ly/tuần trở lên với phụ nữ và từ 5 ly/ngày hoặc 15 ly/tuần trở lên với nam giới (một ly tiêu chuẩn tương đương 14 g ethanol, tương đương 1 lon bia 330 ml hoặc 150 ml rượu vang).

Uống rượu quá nhiều làm giảm thể tích não, đặc biệt tại vùng hải mã-trung tâm kiểm soát trí nhớ và khả năng học tập. Ngoài ra, rượu cản trở hấp thụ vitamin B1 (thiamine), một dưỡng chất bảo vệ hệ thần kinh, gây nguy cơ mắc Hội chứng Wernicke-Korsakoff, đặc trưng bởi mất trí nhớ nặng và rối loạn vận động. Theo thời gian, rượu còn làm tăng tình trạng viêm và stress oxy hóa, thúc đẩy thoái hóa thần kinh và sa sút trí tuệ sớm.

4. Nước ngọt ăn kiêng

Nhiều người chọn soda ăn kiêng với hy vọng rằng chúng lành mạnh hơn soda có đường, tuy nhiên nghiên cứu cho thấy, uống soda ăn kiêng hàng ngày có thể tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ gấp 3 lần so với người không uống.

Chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame, sucralose có thể:

- Làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột, ảnh hưởng đến trục não - ruột, một cơ chế quan trọng liên kết giữa hệ tiêu hóa và não bộ.

- Tăng nguy cơ kháng insulin, gây rối loạn điều hòa đường huyết, từ đó ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng tập trung.

Nếu chế độ ăn uống tổng thể cũng giàu thực phẩm chế biến sẵn, các tác hại này sẽ nhân đôi, thúc đẩy lão hóa thần kinh nhanh hơn.

5. Cà phê có đường và hương liệu

Cà phê nguyên chất chứa chất chống oxy hóa như polyphenol, có lợi cho sức khỏe não bộ. Tuy nhiên, khi cà phê được thêm nhiều đường, siro, kem tươi, hoặc hương liệu nhân tạo… lại có thể biến thành đồ uống có hại.

Lượng đường và chất béo bão hòa cao sẽ gây tăng đột biến đường huyết, dẫn đến tình trạng viêm và mệt mỏi thần kinh, phá hủy lợi ích chống oxy hóa tự nhiên của cà phê, làm mất đi tác dụng bảo vệ não. Về lâu dài, việc tiêu thụ nhiều đường có thể tăng nguy cơ đái tháo đường type 2, gây suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, một yếu tố nguy cơ lớn của sa sút trí tuệ.