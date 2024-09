5 từ giúp Brian Niccol trở thành CEO mới của Starbucks

Ngoài kinh nghiệm dày dặn, câu nói "Tôi biết phải làm gì" đã giúp Brian Niccol chinh phục hội đồng quản trị Starbucks và trở thành tân giám đốc điều hành.

Brian Niccol chinh phục ban tuyển dụng của Starbucks nhờ sự tự tin của mình. Ảnh: Maggie Shannon/Fortune.

Brian Niccol (50 tuổi) tiếp quản Starbucks giữa thời điểm đầy biến động của gã khổng lồ cà phê. Ông phải đối mặt với áp lực gia tăng từ các nhà đầu tư chủ động, nỗ lực công đoàn hóa và doanh số chậm chạp ở cả Mỹ lẫn Trung Quốc, vốn là hai thị trường lớn nhất của công ty.

Nếu vốn kinh nghiệm dày dặn có thể giúp ông tiến gần hơn đến vị trí CEO Starbucks, chính sự tự tin là yếu tố khiến Niccol trở nên khác biệt so với các ứng viên khác.

Ông đã dùng câu nói chỉ 5 từ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với cựu Chủ tịch Starbucks Mellody Hobson để chứng minh thuyết phục mình phù hợp với công việc, theo CNBC MakeIt.

'Tôi biết phải làm gì'

Trong lần xuất hiện trên chương trình Squawk Box của CNBC hôm 13/8, bà Hobson, người đã nhường vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Starbucks cho Niccol và hiện là giám đốc độc lập hàng đầu, cho biết: "Khi nói chuyện, tôi nhớ Niccol đã nói rằng: 'I know what to do' (Tôi biết phải làm gì)".

Ông Niccol cho hay mình hiểu rằng chuỗi cửa hàng cà phê đình đám nước Mỹ này đang đối mặt với một bước ngoặt lịch sử và bản thân ông không ngần ngại trước tình hình đó. Chính lời khẳng định này đã thuyết phục hội đồng quản trị tin vào khả năng lãnh đạo của ông.

Cựu chủ tịch Starbucks Mellody Hobson ấn tượng trước sự tự tin của Brian Niccol. Ảnh: MasterClass.

Trong vai trò mới của mình, vị CEO 50 tuổi sẽ được trả mức lương cơ bản là 1,6 triệu USD /năm và được quyền di chuyển nhanh chóng từ nhà riêng ở Newport Beach (California, Mỹ) đến trụ sở chính của Starbucks tại Seattle (Washington, Mỹ) bằng máy bay phản lực của công ty.

"Ông Niccol đã chứng minh mình là một trong những nhà lãnh đạo hiệu quả nhất trong ngành, cũng như có thể tạo ra lợi nhuận tài chính đáng kể trong nhiều năm. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của ông trong việc mang lại giá trị lâu dài, bền vững cho các đối tác, khách hàng và cổ đông của chúng tôi", phát ngôn viên của Starbucks cho biết trong một tuyên bố với CNBC Make It.

Tin vào trực giác

Ông Niccol vốn có kinh nghiệm dày dặn trong việc vực dậy các công ty đang gặp khó khăn.

Trong 6 năm giữ vị trí CEO của Chipotle, ông giúp chuỗi nhà hàng này phục hồi từ sau vụ bê bối bệnh truyền nhiễm thực phẩm và vượt qua đại dịch. Trước đó, ông từng là giám đốc điều hành của Taco Bell. Các nhà phân tích phố Wall đã gọi người đàn ông này là "lựa chọn tuyển dụng trong mơ".

Brian Niccol có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng. Ảnh: Starbucks.

Niccol cho rằng phần lớn thành công của mình là nhờ vào một lời khuyên về sự nghiệp mà ông bắt đầu làm theo khi ở độ tuổi 20: "Hãy tin vào chính mình".

Trong bài phát biểu khai giảng tại Đại học Miami ở Oxford, Ohio (Mỹ) vào tháng 5/2024, Niccol đã nói rằng: "Tôi biết đây là một câu nói sáo rỗng, nhưng bạn hoàn toàn phải tin vào bản thân và có đủ can đảm để không bỏ cuộc khi mọi chuyện ban đầu có thể không mấy suôn sẻ".

Vị CEO nhà hàng nổi tiếng cho biết tin tưởng vào trực giác và tiềm năng thành công của bản thân đã tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong sự nghiệp của ông cho đến thời điểm này.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh rằng đôi khi trực giác của mình sẽ lên tiếng mạnh mẽ. Điều này cũng từng xảy ra với ông khi quyết định rời Taco Bell để trở thành CEO của Chipotle vào năm 2018. Như vậy, ông nhấn mạnh việc chú ý lắng nghe và tin tưởng vào bản năng, trực giác của mình.