6 nhóm người kỵ thịt vịt

  • Thứ tư, 1/10/2025 15:20 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Dù giàu dinh dưỡng, thịt vịt lại không phù hợp với người cảm lạnh, dị ứng đạm, gout hay viêm đường ruột do tính hàn, dễ gây rối loạn tiêu hoá, đau nhức.

Thịt vịt là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt.

Thịt vịt là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ thơm ngon, loại thịt này còn được y học cổ truyền đánh giá cao nhờ tính hàn, vị ngọt, tác dụng bổ hư, lợi tiểu, ích tạng, giải nhiệt, hỗ trợ điều trị tim mạch, lao phổi và ung thư.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), thịt vịt giàu protein, sắt, canxi, photpho, vitamin A, B1, D. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại thực phẩm này, đặc biệt là những người có thể trạng hoặc bệnh lý đặc thù dưới đây.

Người có thể trạng hàn, cơ thể yếu

Thịt vịt mang tính hàn. Người có thể chất “nội hàn” nếu ăn nhiều dễ gặp triệu chứng lạnh bụng, chán ăn, tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng.

Người dị ứng với đạm

Thịt vịt chứa hàm lượng protein cao. Với người có cơ địa dị ứng, việc ăn loại thịt này có thể kích hoạt phản ứng dị ứng như nổi mề đay, ngứa ngáy hoặc khó thở. Đặc biệt, không nên kết hợp thịt vịt với nhiều món giàu đạm khác trong cùng bữa ăn.

Người đang cảm lạnh, sốt

Khi cơ thể suy yếu vì cảm sốt, hệ tiêu hoá thường kém hoạt động. Việc ăn thịt vịt lúc này không chỉ khó tiêu mà còn khiến cơ thể thêm mệt mỏi, dễ đầy bụng, chậm hồi phục.

Người bị bệnh xương khớp

Tính lạnh của thịt vịt có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau nhức, đặc biệt vào những ngày thời tiết thay đổi, gây khó chịu cho người bệnh xương khớp mạn tính.

Người bị gout hoặc có axit uric cao

Do giàu purin - chất làm tăng axit uric trong máu - thịt vịt là thực phẩm mà người bị gout cần hạn chế để tránh tái phát cơn đau cấp.

Người viêm đường ruột mạn tính

Với người mắc các bệnh về đường tiêu hoá lâu năm, thịt vịt có thể khiến triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hoá nặng hơn do khó tiêu và kích thích niêm mạc ruột.

Dù là thực phẩm bổ dưỡng, người tiêu dùng nên cân nhắc thể trạng, bệnh lý cá nhân khi dùng thịt vịt. Với các trường hợp mắc bệnh lý nêu trên, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên.

Như Loan / VTC News

