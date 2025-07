7 dấu hiệu buổi sáng 'tố cáo' bệnh tiểu đường

Tăng cảm giác đói​: Mặc dù đã ăn uống đầy đủ vào ngày hôm trước, người bệnh tiểu đường có thể thức dậy với cảm giác cực kỳ đói, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS). Cơn đói tăng lên này, được gọi là polyphagia, xảy ra do các tế bào của cơ thể không nhận đủ glucose do tình trạng kháng insulin hoặc thiếu insulin. Do đó, não sẽ phát tín hiệu cho cơ thể ăn nhiều hơn để cố gắng cung cấp năng lượng cần thiết. Lượng đường trong máu dưới 4 milimol (mmol)/lít thường gây ra các triệu chứng. Cảm giác đói, run rẩy và đổ mồ hôi là những dấu hiệu cảnh báo sớm điển hình. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, bạn cũng có thể kèm theo lú lẫn và khó tập trung. Ảnh: Healtdigest.