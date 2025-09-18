7 mẹo để có sự nghiệp thành công

1. Lắng nghe chủ động: Đây là một kỹ năng thiết yếu giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Không chỉ là nghe đơn thuần, bạn cần tập trung vào người nói, thấu hiểu thông điệp và đưa ra phản hồi có suy nghĩ. Điều này giúp bạn hiểu rõ các vấn đề trong cuộc họp, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và thậm chí cả trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

2. Nghiên cứu kỹ lưỡng vị trí ứng tuyển: Trước khi nộp đơn xin việc, bạn phải dành thời gian tìm hiểu về công việc đó. Hãy nghiên cứu kỹ mô tả công việc, địa điểm làm việc và các trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, bạn cần cân nhắc xem kinh nghiệm và bằng cấp của bản thân có phù hợp với yêu cầu của vị trí hay không. Việc này sẽ giúp bạn đánh giá liệu mình có phải là ứng viên sáng giá nhất và liệu có thể phát huy tốt năng lực trong vai trò đó. Ngay cả khi bạn sắp được thăng chức, việc tìm hiểu vẫn rất cần thiết. Hãy trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên để hiểu rõ hơn về công việc mới. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

3. Xây dựng và duy trì mạng lưới quan hệ : Thông qua các tương tác tại sự sự kiện, hội thảo hay đơn giản là những cuộc trò chuyện hàng ngày, bạn có thể tạo ra các mối quan hệ chuyên nghiệp. Hãy chủ động chia sẻ về công việc hiện tại hay mục tiêu nghề nghiệp của mình. Những người bạn gặp có thể trở thành cầu nối, giới thiệu bạn với những người có chuyên môn sâu hơn hoặc đưa ra lời khuyên hữu ích, thậm chí giúp bạn tiếp cận những cơ hội việc làm chưa được công bố. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

4. Học các kỹ năng mới : Việc liên tục học hỏi và trau dồi kỹ năng không chỉ giúp bạn thăng tiến, tăng lương mà còn là yếu tố quan trọng mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm. Khi có thêm kiến thức và năng lực, bạn sẽ tự tin hơn trong công việc, dễ dàng giải quyết các thách thức và nâng cao hiệu suất làm việc. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

5. Tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia: Khi tìm việc, hãy chủ động tìm kiếm lời khuyên từ những chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Việc này giúp bạn có thêm kiến thức thực tế, đồng thời xây dựng mối quan hệ tin cậy với họ. Hãy bày tỏ sự ngưỡng mộ của bạn đối với sự nghiệp của họ, đặc biệt là với những người đang làm việc tại công ty mà bạn mơ ước, ngay cả khi công ty đó chưa có vị trí tuyển dụng. Ảnh minh họa: Pexels.

6. Chủ động đề xuất giải pháp: Hãy nghiên cứu kỹ lĩnh vực mà bạn đang làm việc (hoặc muốn làm việc) để hiểu rõ những thách thức đang phải đối mặt. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm thông tin, kết nối với những người trong ngành để nghiên cứu sâu hơn, rồi trình bày một giải pháp khả thi. Bạn có thể chia sẻ giải pháp này với cấp trên, hoặc đăng tải lên blog/tạp chí chuyên ngành. Bằng cách đó, các nhà tuyển dụng sẽ tự chú ý đến bạn mà không cần bạn phải thể hiện mình đang tìm việc. Ảnh minh họa: Pexels.

7. Xây dựng bản thân như một chuyên gia trong ngành: Hãy tận dụng mạng xã hội hoặc website để tạo ra một "dấu ấn" riêng. Tích cực viết bài, chia sẻ những kiến thức chuyên sâu và cập nhật các thông tin hữu ích trong lĩnh vực của mình. Khi bạn trở thành một nguồn thông tin đáng tin cậy, các hãng truyền thông sẽ tự tìm đến để mời bạn phỏng vấn hoặc chia sẻ quan điểm với tư cách một chuyên gia. Ảnh minh họa: Pexels.

