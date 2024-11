7 nước hoa 'ghi điểm' đàn ông thành đạt

Paul Hill (25 tuổi), nhà sáng lập công ty công nghệ nghệ thuật Strada, đang điều hành một phòng trưng bày ở New York (Mỹ), chia sẻ rằng nước hoa là "một thứ được chọn theo mùa" với anh. Gần đây, Hill đang sử dụng Comme des Garçons x Monocle Scent Four: Yoyogi, sản phẩm nước hoa được mô tả với "mùi hương của mùa thu/đông", giá bán 120 USD . Vị giám đốc này cũng vừa khám phá ra Thé Noir 29 của Le Labo, có giá bán từ 107 USD . Với hương thơm của cam bergamot, quả sung, lá nguyệt quế và xạ hương, Hill cho biết đây là mùi hương anh "yêu thích hơn cả" so với lựa chọn Comme des Garçons. Ảnh: Paul Hill.