8 mỹ phẩm Hàn Quốc bị thu hồi phiếu công bố

Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 8 loại mỹ phẩm nhập khẩu.

Sản phẩm d.nuvo Fresh Ceramided Essential Toner. Ảnh: Dnuvo.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 8 sản phẩm do Công ty TNHH AROYA SKINCARE chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty có trụ sở tại quận Bình Thạnh (TP.HCM), mã số doanh nghiệp 0318556783. Theo cơ quan quản lý, AROYA SKINCARE đã có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện các sản phẩm này do không còn kinh doanh.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 8 mỹ phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc. Ảnh: DAV.

Trong danh mục bị thu hồi, các sản phẩm d.nuvo do NFC sản xuất tại Incheon (Hàn Quốc), trong khi nhóm SARANGHAEYO được sản xuất bởi Hankook Cosmetics Manufacturing Co., Ltd (Hàn Quốc).

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với các Sở Y tế địa phương để chấm dứt lưu hành và thu hồi toàn bộ số sản phẩm liên quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT, mọi sản phẩm mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam bắt buộc phải có phiếu công bố hợp lệ. Việc chủ động thu hồi được coi là hành động tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.