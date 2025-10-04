Án phạt vụ cô gái chết vì thò đầu ra khỏi cửa sổ tàu hỏa

7 năm sau cái chết của nữ hành khách 28 tuổi, công ty đường sắt Great Western (Anh) bị buộc bồi thường hơn 1 triệu USD vì không có khuyến nghị an toàn.

Bethan Roper qua đời ở tuổi 28 vì tai nạn khi đi tàu hỏa. Ảnh: Enterprise News.

Năm 2018, Bethan Roper (28 tuổi) đang trên đường trở về nhà sau chuyến mua sắm Giáng sinh thì tai nạn bất ngờ ập đến. Cô tử vong do chấn thương nghiêm trọng khi đầu đập vào cành cây nhô ra ở tốc độ 120 km/giờ trên tuyến đường sắt Great Western (GWR) gần Twerton (Bath, Vương quốc Anh).

Thanh tra trưởng của cơ quan giám sát an toàn đường sắt mô tả cái chết của cô là "một thảm kịch có thể ngăn ngừa được".

Roper gặp nạn khi thò đầu ra khỏi một cửa sổ droplight (dạng cửa hành khách có thể tự đẩy ra bằng tay nắm). Và công ty đường sắt bị buộc chịu trách nhiệm vì không có những khuyến nghị an toàn, bất chấp từng có một cái chết tương tự vào năm 2016.

Hôm 3/10, GWR đã bị phạt 1 triệu bảng Anh ( 1,34 triệu USD ) và phải trả hơn 78.000 bảng Anh ( 105.000 USD ) chi phí sau khi bị Văn phòng Đường sắt và Đường bộ truy tố, The Telegraph đưa tin.

Nhà điều hành tàu đã nhận tội vi phạm luật an toàn và sức khỏe cũng như các quy định về an toàn đường sắt.

Văn phòng Đường sắt và Đường bộ (ORR) cho biết trước vụ tai nạn khiến Roper tử vong, GWR đã bỏ qua một số khuyến nghị an toàn về cửa sổ trên các chuyến tàu cao tốc.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn chết người, GWR vận hành một trong những đội tàu cao tốc lớn nhất cả nước, được thiết kế vào những năm 1970. Hầu hết trong số chúng hiện đã được thay thế bằng tàu hiện đại, mặc dù một số vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.

Hình ảnh cành cây nhô ra khiến nữ hành khách tử vong khi thò đầu khỏi cửa sổ. Ảnh: Daily Mail.

Cơ quan quản lý cho biết: "Mặc dù GWR đã biết về một số sự cố trước đó, nhưng công ty vẫn không đưa ra đánh giá rủi ro bằng văn bản đối với cửa sổ droplight cho đến tháng 9/2017. Tuy nhiên, ORR sau đó nhận thấy đánh giá này không phù hợp và không đầy đủ nên đã viết thư cho GWR để nêu rõ những thiếu sót".

Đánh giá cuối cùng không được sửa đổi theo những lo ngại của ORR, và các hành động mà GWR xác định để giảm thiểu rủi ro đã không được thực hiện trước vụ tai nạn chết người năm 2018. Đánh giá đó xác định mối nguy hiểm tiềm ẩn là một trong những rủi ro an toàn hành khách quan trọng nhất.

Năm 2016, một hành khách tử vong trong một vụ việc tương tự gần Balham, phía nam London. Sau vụ tai nạn đó, Chi nhánh Điều tra Tai nạn Đường sắt đã ban hành các khuyến nghị an toàn vào tháng 5/2017 - nhưng GWR đã không thực hiện chúng cho đến khi Roper qua đời vào tháng 12/2018.

Hiện tại, tất cả chuyến tàu có cửa sổ dạng droplight đều đã ngừng hoạt động hoặc được lắp đặt hệ thống điều khiển để ngăn chặn việc mở cửa sổ khi tàu đang di chuyển.

Richard Hines, Chánh Thanh tra Đường sắt thuộc Văn phòng Đường sắt và Đường bộ, cho biết: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của Bethan Roper. Cái chết của cô là một thảm kịch có thể phòng ngừa được, cho thấy các nhà điều hành tàu hỏa cần chủ động quản lý rủi ro và hành động nhanh chóng khi có khuyến nghị về an toàn để đảm bảo an toàn cho hành khách".

Theo Hines, cuộc điều tra phát hiện GWR đã không hoàn thành trách nhiệm của mình và vụ truy tố này phản ánh hậu quả nghiêm trọng của sự thất bại đó. "Chúng tôi hoan nghênh những hành động mà GWR và toàn ngành đã thực hiện kể từ đó nhằm giảm thiểu rủi ro. An toàn luôn phải là ưu tiên hàng đầu trên toàn bộ hệ thống đường sắt Anh".

Người phát ngôn của GWR cho biết: "Cái chết của Bethan Roper là một sự cố bi thảm và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của cô ấy. Chúng tôi chấp nhận quyết định của thẩm phán và vẫn cam kết liên tục cải thiện sự an toàn của hành khách và đồng nghiệp trên toàn mạng lưới của chúng tôi".