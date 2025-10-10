Ăn uống trong mùa mưa lũ cần lưu ý gì?

Ngập lụt kéo dài khiến thực phẩm dễ hư hỏng, nhiễm khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và bùng phát dịch bệnh.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là giải pháp cấp thiết để bảo vệ sức khỏe người dân vùng lũ.

Thực phẩm - nguy cơ tiềm ẩn trong mùa lũ

An toàn thực phẩm là điều kiện tiên quyết để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Thực phẩm bẩn, chứa vi khuẩn, hóa chất độc hại, chất bảo quản không rõ nguồn gốc hoặc phụ gia nguy hiểm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe.

Các bệnh thường gặp do thực phẩm không an toàn bao gồm ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy cấp, viêm gan A, ký sinh trùng và nhiều bệnh lý khác, trong đó có những trường hợp có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân, thực phẩm không an toàn còn gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt xã hội: tăng chi phí y tế, giảm năng suất lao động và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ của con người.

Trong điều kiện lũ lụt, người dân cần lưu ý:

Thực phẩm phải được nấu chín kỹ trước khi ăn. Không sử dụng thực phẩm ôi thiu, nên ăn ngay sau khi nấu. Tránh ăn rau sống trong thời gian có ngập lụt.

Trong trường hợp không có điều kiện nấu nướng, nên sử dụng thực phẩm ăn liền đóng gói như mì gói, đồ hộp và nước uống đóng chai còn nguyên vẹn.

Nước dùng cho ăn uống phải được đun sôi hoặc khử trùng. Nguồn thực phẩm cứu trợ cần có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng.

Ngập lụt kéo dài khiến thực phẩm dễ hư hỏng, nhiễm khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và bùng phát dịch bệnh.

Ngập lụt kéo dài khiến thực phẩm dễ hư hỏng, nhiễm khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và bùng phát dịch bệnh.

Khuyến cáo từ ngành y tế

Để phòng chống các dịch bệnh thường gặp trong mùa mưa bão, ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:

Chủ động xây dựng kết hoạch và tổ chức xử lý nguồn nước ăn uống, sinh hoạt trong và sau lũ lụt bằng các biện pháp lắng lọc, khử trùng bằng Chloramin B hoặc T hoặc đun sôi trước khi sử dụng theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm, thủy sản chết bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân để chế biến thực phẩm.

Đảm bảo vệ sinh ăn uống: "Ăn chín, uống chín". Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Dụng cụ ăn uống cần được rửa sạch và nhúng nước sôi trước khi sử dụng.

Bảo quản lương thực đúng cách, tránh ẩm mốc, mối mọt, ngập nước, phòng chống côn trùng và động vật gây bệnh xâm nhập.

Thu gom rác thải, xác động vật chết, chôn lấp đúng quy định, đồng thời nạo vét, khơi thông cống rãnh nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phát hiện và xử lý sớm các trường hợp thực phẩm ô nhiễm, kém chất lượng hoặc không bảo đảm an toàn.

Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng cách bổ sung vitamin vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Về vệ sinh môi trường, người dân vùng lũ cần thực hiện phương châm "nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đó", thu gom, xử lý xác động vật bằng vôi bột hoặc hóa chất theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng tại các khu vực có nguy cơ.

Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chính là hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ dịch bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.