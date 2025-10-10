Chàng trai 28 tuổi suy thận giai đoạn cuối

Quả thận hiến của người mẹ giúp chàng trai 28 tuổi "hồi sinh" sau thời gian chiến đấu với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Súc khỏe người bệnh ổn định, anh được xuất viện vào tuần thứ 2 sau ca ghép. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân 28 tuổi, trú tại phường Mạo Khê (Quảng Ninh), được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Ngày 23/9 vừa qua, anh được phẫu thuật ghép thận từ người hiến sống là mẹ ruột. Ca mổ kéo dài hơn ba giờ, thận ghép hồng tốt và có nước tiểu ngay sau phẫu thuật, dấu hiệu cho thấy chức năng thận hoạt động thuận lợi.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tích cực. Các chỉ số chức năng thận ổn định, vết mổ liền tốt, bệnh nhân ăn uống, sinh hoạt bình thường. Gần hai tuần sau ghép, người bệnh đủ điều kiện xuất viện và sẽ được tái khám định kỳ tại phòng khám ghép thận của bệnh viện.

TS.BS Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết ca ghép thận thành công thứ tư này tiếp tục khẳng định năng lực của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng trong việc làm chủ kỹ thuật ghép tạng.

"Đây không chỉ là niềm vui của riêng người bệnh mà còn là động lực để bệnh viện tiếp tục phát triển, mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao khác mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều người bệnh suy thận", TS.BS Trần Anh Cường chia sẻ.

Suy thận mạn giai đoạn cuối là trạng thái thận đã mất gần như toàn bộ chức năng quan trọng của mình, không còn khả năng lọc và đào thải các chất thải, nước dư thừa và các chất điện giải ra khỏi cơ thể.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Tạ Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, suy thận mạn thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi đã bước vào giai đoạn cuối, lúc các triệu chứng rõ rệt hơn như mệt mỏi, phù nề, tăng huyết áp hoặc rối loạn điện giải xuất hiện.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy thận mạn giai đoạn cuối là đái tháo đường, tăng huyết áp kéo dài hoặc bệnh cầu thận. Khi thận mất khả năng lọc, chất độc và cặn thải tích tụ trong máu, gây tổn thương cho nhiều cơ quan khác như tim, phổi, thần kinh, hệ tiêu hóa. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tử vong cao.

Một nghiên cứu của PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, Nguyên trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy và đồng nghiệp cho thấy ghép thận là phương pháp điều trị thay thế thận tối ưu cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, vừa cải thiện tỷ lệ sống vừa nâng cao chất lượng cuộc sống với chi phí thấp hơn so với lọc máu dài hạn.

Theo PGS Sâm, chức năng thận tại thời điểm 12 tháng sau ghép là yếu tố tiên lượng quan trọng nhất cho sự sống còn của thận ghép và bệnh nhân. Việc theo dõi và tuân thủ điều trị sau ghép đóng vai trò quyết định trong việc phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng, từ đó giúp duy trì chức năng thận lâu dài.

Mặc dù ghép thận không hoàn toàn chữa khỏi bệnh, nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường và có thể kéo dài tuổi thọ gần bằng người bình thường.