Bệnh nguy hiểm bùng phát sau mưa bão, nhiều ca sốc phải cấp cứu

Chỉ trong ít ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng, rơi vào sốc, xuất huyết nghiêm trọng. Các bác sĩ cảnh báo dịch có nguy cơ lan rộng sau mưa bão.

Khi nhập viện, bệnh nhân C. ở ngày thứ 5 của bệnh, da nổi vân tím vùng bụng, tay và chân, có xuất huyết rải rác, dấu hiệu nhiễm trùng, phải hỗ trợ thở oxy.

Gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) ghi nhận số ca sốt xuất huyết Dengue tăng nhanh. Nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng nặng, phải nhập viện cấp cứu do sốc và xuất huyết.

Ông N.V.C. (56 tuổi, ở Lạng Sơn) là một trong những bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng, kèm sốc. Trước đó, ngày 4/10, ông C. sốt cao, rét run, đau đầu, mỏi người, buồn nôn và nôn nhiều. Sau khi xét nghiệm xác định dương tính với virus Dengue, ông được điều trị tại bệnh viện địa phương 4 ngày nhưng không cải thiện, buộc phải chuyển tuyến.

Khi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân ở ngày thứ 5 của bệnh. Da nổi vân tím vùng bụng, tay và chân, có xuất huyết rải rác, dấu hiệu nhiễm trùng. Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm chỉ còn 5 G/L, có tràn dịch màng phổi hai bên và dịch ổ bụng. Ông C. được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc và được điều trị tích cực ngay từ đầu.

Trường hợp khác là ông T.V.X. (63 tuổi, ở Hưng Yên). Sau 5 ngày sốt cao 38-39°C, đau đầu dữ dội, đau mỏi toàn thân, ông xuất hiện thêm tình trạng chảy máu chân răng, đại tiện phân đen. Dù đã được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới, bệnh không thuyên giảm, buộc phải chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Những ngày mưa bão, ngập úng kéo dài tại miền Bắc khiến nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Khi nhập viện, ông X. trong tình trạng da sung huyết toàn thân, rải rác chấm xuất huyết dưới da, tiểu cầu giảm chỉ còn 8 G/L, nguy cơ chảy máu rất cao. Sau 4 ngày điều trị tích cực, ông đã cắt sốt, giảm đau đầu, tiểu cầu dần hồi phục.

"Rất may người bệnh được phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên chưa xảy ra biến chứng đáng tiếc", bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng, cho biết.

Bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân V.Đ.L. (34 tuổi, ở Tây Phương, Hà Nội), trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng sau mưa bão. Anh L. sống gần con kênh lớn, sau đợt ngập nước, muỗi xuất hiện dày đặc. Ngày 1/10, anh bắt đầu đau đầu, đau vùng hốc mắt và khớp. Xét nghiệm dương tính với Dengue, anh được điều trị tại nhà theo hướng dẫn bác sĩ, nhưng sau 3 ngày, triệu chứng không giảm, buộc phải nhập viện.

Tại Khoa Vi rút - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, anh L. được ghi nhận có niêm mạc sung huyết, buồn nôn, tiểu cầu giảm còn 21 G/L, tràn dịch màng phổi và dịch ổ bụng. Với thể trạng béo phì, bệnh nhân được tiên lượng nặng, nguy cơ biến chứng cao.

"Ngay khi nhập viện, các bệnh nhân đều được theo dõi sát 3 giờ một lần. Nhờ phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, sức khỏe bệnh nhân đều ổn định", bác sĩ Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Theo bác sĩ Bình, những ngày mưa bão, ngập úng kéo dài tại miền Bắc khiến nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tăng cao. Nước tù đọng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi Aedes aegypti sinh sản, khiến mật độ muỗi tăng nhanh nếu không được xử lý.

Để phòng bệnh, người dân cần diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường sống, đậy kín dụng cụ chứa nước, ngủ màn và dùng thuốc xua muỗi, đồng thời chủ động phun hóa chất diệt muỗi định kỳ. Ngoài ra, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết là biện pháp an toàn, hiệu quả đã được Bộ Y tế cấp phép.

"Nhóm có nguy cơ cao gồm người mắc bệnh mạn tính (tiểu đường, tim mạch, suy thận...), người béo phì, trên 60 tuổi hoặc phụ nữ mang thai - những nhóm dễ gặp biến chứng nặng khi mắc Dengue", bác sĩ Bình nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng, khuyến cáo khi có biểu hiện như sốt cao không giảm, đau đầu, buồn nôn, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da hoặc tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.