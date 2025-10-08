Áp lực học hành, trẻ tiểu học Hàn Quốc phải uống thuốc trầm cảm

Cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trẻ em tại Hàn Quốc đang trở nên nghiêm trọng, khi số ca trầm cảm tăng nhanh ở nhóm trẻ dưới 10 tuổi.

Tỷ lệ dùng thuốc chống trầm cảm tăng kỷ lục ở trẻ dưới 10 tuổi. Ảnh: Newsis.

Theo Korea Herald, trong vòng ba năm, số lượng trẻ em được kê thuốc chống trầm cảm tại Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi.

Cụ thể, dữ liệu từ hệ thống bảo hiểm y tế Hàn Quốc cho thấy có 38.303 trẻ em từ 7-12 tuổi được kê đơn thuốc chống trầm cảm trong năm 2024, tăng 104% so với năm 2021 (chỉ 18.769 trẻ). Số đơn thuốc cho thanh thiếu niên (13-17 tuổi) cũng tăng mạnh 73% trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, thanh thiếu niên chiếm số lượng lớn nhất, nhưng tốc độ gia tăng nhanh nhất lại thuộc về nhóm học sinh tiểu học (dưới 10 tuổi), khi số ca chẩn đoán trầm cảm tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 4 năm.

Tiến sĩ Shin Eui-jin, bác sĩ tâm thần trẻ em tại Bệnh viện Severance ở Seoul, nhận định ngày càng có nhiều trẻ em trải qua các rối loạn cảm xúc sớm. Căng thẳng học tập sớm và các chương trình học cấp tốc có thể là một phần nguyên nhân.

"Trẻ em phải đối mặt với áp lực học tập khi chưa sẵn sàng về mặt tinh thần", TS Shin nói.

Sự gia tăng số lượng đơn thuốc phản ánh xu hướng sức khỏe tâm thần đáng báo động tại Hàn Quốc, nơi tỷ lệ trầm cảm cao kỷ lục và tình trạng tự tử ở tuổi vị thành niên ngày càng nghiêm trọng.

Tổng số bệnh nhân dưới 17 tuổi được kê các loại thuốc tâm thần gồm thuốc chống loạn thần, chống trầm cảm, giải lo âu và thuốc ngủ (thuốc an thần và gây ngủ), là gần 518.000 người vào năm ngoái, lần đầu tiên vượt mốc 500.000.

Trong nhóm thanh thiếu niên, bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ đặc biệt cao. Số nữ sinh được kê đơn thuốc chống trầm cảm tăng 75%, từ gần 34.000 vào năm 2021 lên hơn 59.000 em năm 2024.

Số đơn thuốc giải lo âu cũng đi theo xu hướng này khi tăng 23% trong cùng thời kỳ, từ gần 46.000 lên khoảng 57.000 đơn.

Tỷ lệ tự tử ở tuổi vị thành niên cũng tăng cao. Thống kê cho thấy năm 2024, 373 người dưới 19 tuổi tử vong do tự tử, trong khi năm 2020 là 317 ca.

Các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng không chỉ tồi tệ hơn mà còn đang chuyển dịch xuống nhóm tuổi trẻ hơn.

Tiến sĩ Jung Yoo-sook, bác sĩ tâm thần tại Trung tâm Y tế Samsung, nhận định căng thẳng học tập và xã hội thường bắt đầu từ cấp hai.

"Giờ đây, chúng tôi thấy trẻ em trải qua nó sớm hơn nhiều. Chúng cũng đang tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm và điều đó gây ra sự quá tải", vị tiến sĩ nói.

Một khảo sát diễn ra trên toàn quốc vào năm 2023 đã chỉ ra 1/3 trẻ em từ 9-17 tuổi không ngủ đủ giấc. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ lịch học thêm dày đặc, bài tập về nhà và học trực tuyến, cùng với đó là sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại thông minh quá mức.

Khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên Hàn Quốc là một phần của xu hướng toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo 1/7 thanh thiếu niên trên toàn thế giới đang phải sống chung với một rối loạn tâm thần.