Bác sĩ, bệnh nhân 'cầu cứu' vì bị cô lập giữa lũ dữ ở Lạng Sơn

Nước lũ tràn về gây ngập nặng, bệnh nhân và cán bộ, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng (Lạng Sơn) không thể di chuyển, mất điện, thiếu nhu yếu phẩm từ đêm 7/10.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ đêm 7/10, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) bị ngập úng nghiêm trọng và cô lập hoàn toàn. Nước lũ tràn vào sân, làm ngập thiết bị, xe cấp cứu và ảnh hưởng đến công tác điều trị.

"Cán bộ y tế và bệnh nhân đang thiếu thốn trầm trọng lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, tổ chức, đoàn thể để giúp đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn này", trung tâm y tế đăng bài "cầu cứu" trên fanpage Facebook hôm 8/10, khiến nhiều người xót xa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nông Thị Xuyến (trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ) cho biết đến khoảng 14h ngày 8/10, khu vực tầng 1 của trung tâm vẫn trong tình trạng ngập nặng, mực nước ngang bụng người lớn. Các nhân viên của trung tâm phải đắp các túi cát chặn nước ở cửa các đầu hành lang, tìm cách bơm thoát nước ra ngoài.

Các xe cứu thương của trung tâm y tế khu vực Hữu Lũng đã bị ngập nước, không thể di chuyển.

"Ở đây đang mất điện, nước, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của trung tâm. Các bệnh nhân mới chuyển đến hoặc chuyển đi cũng gặp khó vì cả 4 xe cứu thương đều đã bị hư hỏng, nước ngập sâu không đi được, chúng tôi đành tạm dùng thuyển di chuyển", chị Xuyến nói.

Hiện, toàn trung tâm có 292 bệnh nhân đang điều trị, chưa kể người nhà chăm sóc. Nhiều bác sĩ, cán bộ của trung tâm cũng mắc kẹt từ đêm 7/10 vì nước dâng cao nhanh chóng.

"Nhà tôi ngay gần cổng bệnh viện nhưng giờ muốn về cũng khó, ở nhà cũng đã ngập cả rồi", chị Xuyến chia sẻ.

Cán bộ nhân viên trung tâm phải dùng túi cát chèn cửa, bơm ngược nước ra ngoài.

Chị cho biết để hỗ trợ trung tâm, một số nhà hảo tâm đang tổ chức nấu cơm ở bên ngoài sau đó dùng thuyền chở vào tiếp tế. Tuy nhiên, trung tâm vẫn thiếu sữa cho các em nhỏ, bệnh nhi đang điều trị.

"Hy vọng có các đoàn, lực lượng cứu trợ tới hỗ trợ trung tâm chúng tôi, đặc biệt cần sữa và nước sạch", chị bày tỏ.

Trước đó, khi tình hình mưa lũ trở nên nghiêm trọng, ban giám đốc trung tâm đã chỉ đạo các khoa, phòng và trạm y tế xã triển khai các phương án phòng chống ngập lụt, bảo vệ cơ sở vật chất và thiết bị y tế, di dời lên vị trí cao để hạn chế thiệt hại.

Thiết bị của trung tâm đứng trước nguy cơ hư hỏng do ngấm nước.

Hôm 7/10, không chỉ Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng bị ảnh hưởng, nhiều trạm y tế xã trên địa bàn cũng rơi vào tình trạng cô lập do nước lũ dâng nhanh. Trong đó, các trạm y tế tại xã Hữu Lũng, Yên Bình, Vân Nham (điểm trạm Nhật Tiến) cũng đã bị ngập sâu, gặp khó khăn trong việc di chuyển nhiều thiết bị y tế. Tại trạm y tế xã Yên Bình, phòng máy chụp X-quang đã bị nước tràn vào, đe dọa gây hư hại nặng.

"Công tác hỗ trợ cũng gặp nhiều trở ngại khi nhiều cán bộ y tế không thể di chuyển tới Trung tâm do ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hệ thống liên lạc tại một số điểm bị gián đoạn", trung tâm cập nhật trên fanpage tối 7/10.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo), Lạng Sơn là một trong những địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng khi mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Gần 3.000 nhà dân bị cô lập, ngập úng từ 30 cm đến 2 m. Nhiều xã, phường mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông.