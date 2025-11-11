Bác sĩ cảnh báo căn bệnh lây mùa lạnh đang gia tăng

Một bệnh nhân 35 tuổi ở Tuyên Quang phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, rối loạn điện giải do biến chứng của thủy đậu.

Khi phát bệnh, người bệnh sẽ nổi mụn nước trên đầu, mặt, thân và tay chân chỉ trong 12-24 giờ. Ảnh minh họa: NVCC.

Gần đây, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) ghi nhận nhiều ca mắc thủy đậu phải nhập viện điều trị. Trong đó, một bệnh nhân 35 tuổi, trú tại phường Hà Giang 1, được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều, toàn thân nổi mụn nước đa dạng kích thước, nhiều nốt đã vỡ mủ, kèm ngứa dữ dội.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủy đậu biến chứng bội nhiễm da, rối loạn nước và điện giải. Người bệnh được điều trị bằng thuốc kháng virus kết hợp kháng sinh đặc hiệu, đồng thời được chăm sóc tích cực tại khoa Truyền nhiễm. Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra. Căn bệnh này có khả năng lây lan rất nhanh qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện, hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với dịch từ nốt mụn nước. Người hít phải giọt bắn chứa virus dễ dàng mắc bệnh.

Thông thường, thời gian ủ bệnh kéo dài 2-3 tuần. Khi phát bệnh, người bệnh sẽ nổi mụn nước trên đầu, mặt, thân và tay chân chỉ trong 12-24 giờ. Mụn nước thường nhỏ (1-3 mm), chứa dịch trong, nhưng có thể chuyển màu đục hoặc mưng mủ nếu bị bội nhiễm.

Ở trẻ em, bệnh thường nhẹ, chỉ gây sốt nhẹ, biếng ăn. Tuy nhiên, người lớn lại dễ xuất hiện triệu chứng nặng hơn như sốt cao, đau đầu, đau cơ, nôn ói. Nếu không có biến chứng, bệnh thường kéo dài 7-10 ngày, các nốt mụn sẽ khô, bong vảy và không để lại sẹo. Nhưng khi bị nhiễm thêm vi khuẩn, mụn nước có thể mưng mủ, gây sẹo sâu, thậm chí nhiễm trùng huyết.

Các bác sĩ cảnh báo dù là bệnh lành tính, thủy đậu vẫn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não, nhiễm trùng huyết, đặc biệt ở người lớn hoặc người có sức đề kháng yếu.

Phụ nữ mang thai mắc thủy đậu có nguy cơ cao bị viêm phổi nặng, sẩy thai hoặc sinh con bị dị tật bẩm sinh. Nếu mắc bệnh gần thời điểm sinh, trẻ sơ sinh có thể nhiễm virus ngay sau khi ra đời, dẫn đến tổn thương nặng ở da và phổi.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine để phòng ngừa thủy đậu. Vaccine có hiệu quả bảo vệ cao và lâu dài, giúp cơ thể tạo miễn dịch chống lại virus.

Trẻ em từ 12-18 tháng tuổi nên được tiêm một mũi, trong khi trẻ từ 19 tháng đến 13 tuổi chưa từng mắc bệnh cũng cần được tiêm phòng. Với người trên 13 tuổi hoặc người lớn chưa từng bị thủy đậu, cần tiêm hai mũi cách nhau 4-8 tuần để đạt hiệu quả tối ưu.