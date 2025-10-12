Bác sĩ dùng kỹ thuật hoàn toàn mới cứu thanh niên 17 tuổi bị động kinh

Nam thanh niên 17 tuổi bị động kinh suốt 15 năm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị, mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân kháng thuốc.

Ê-kíp phẫu thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh điều trị bệnh động kinh. Ảnh: BVCC.

Suốt 15 năm qua, nam sinh sống chung với bệnh động kinh. Mỗi ngày, cậu trải qua 5-10 cơn co giật không báo trước, dù đã uống thuốc đều đặn và từng phẫu thuật trước đó. Việc học bị gián đoạn, sinh hoạt hàng ngày trở thành gánh nặng cho cả gia đình.

"Chúng tôi đã thử mọi loại thuốc nhưng cơn động kinh vẫn tái diễn. Gia đình gần như tuyệt vọng", người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Trước tình trạng kháng thuốc, nhóm bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM quyết định lựa chọn kỹ thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị (VNS), phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu được xem là bước tiến mới trong điều trị động kinh.

Trong ca mổ, các bác sĩ tạo một đường rạch nhỏ ở cổ, luồn dây điện cực bao quanh dây thần kinh phế vị rồi kết nối với thiết bị cấy dưới da vùng ngực. Khi hoạt động, thiết bị phát xung điện nhẹ theo chu kỳ, giúp điều hòa hoạt động của não bộ và giảm tần suất cũng như mức độ các cơn động kinh.

Theo TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, toàn bộ ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn, bệnh nhân hồi phục nhanh và không ghi nhận biến chứng.

"Đây là ca đầu tiên tại Việt Nam được cấy thành công thiết bị VNS, đánh dấu khả năng làm chủ kỹ thuật hiện đại của đội ngũ phẫu thuật viên trong nước", bác sĩ Tình nói.

Thiết bị VNS được đánh giá có độ an toàn cao, thời gian hồi phục nhanh, có thể điều chỉnh cường độ kích thích tùy từng bệnh nhân. Ở nhiều quốc gia phát triển, kỹ thuật này đã được chứng minh giúp giảm 50-70% tần suất cơn động kinh đối với người kháng thuốc.

Bác sĩ Tình cho biết sau ca phẫu thuật này, bệnh viện sẽ theo dõi sát hiệu quả điều trị và tiến tới triển khai rộng rãi hơn trong tương lai.

"Nếu kết quả khả quan, đây sẽ là giải pháp bền vững giúp người bệnh có cuộc sống bình thường, hòa nhập xã hội tốt hơn", bác sĩ Tình chia sẻ.

Theo thống kê, khoảng 30% người mắc động kinh không đáp ứng với thuốc, phải đối mặt với nguy cơ tái phát cơn thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm lý. Với sự xuất hiện của kỹ thuật VNS, nhóm bệnh nhân này sẽ có thêm hy vọng mới, đặc biệt trong bối cảnh điều trị động kinh bằng thuốc vẫn còn nhiều giới hạn.

Ca phẫu thuật đặc biệt này được thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị khoa học Ngoại thần kinh 2025 do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức ngày 11/10. Sự kiện quy tụ hơn 100 chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh và ngoại thần kinh, đánh dấu bước tiến của y học Việt Nam trong việc tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, mang lại hy vọng cho người mắc bệnh lý thần kinh phức tạp.