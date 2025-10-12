Một loại nước uống giúp thải độc gan cấp tốc

Khởi đầu ngày mới bằng một cốc nước chanh ấm giúp bổ sung vitamin C, hỗ trợ giảm cân, tăng miễn dịch, thải độc gan và kích thích cơ thể "khởi động" hiệu quả.

Nước chanh là đồ uống đơn giản nhưng hiệu quả để tăng cường sức khỏe tổng thể. Ảnh: Eatingwell.

Nhiều người có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh ấm. Đây là thói quen tốt cần duy trì vì nước chanh ấm giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, sau giấc ngủ dài buổi đêm, cơ thể rất cần nước để khởi động hiệu quả.

Dưới đây là những lợi ích của việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng mà không phải ai cũng biết.

Hỗ trợ giải độc gan

Theo India Times, chanh giàu axit citric, tăng cường chức năng enzyme, kích thích gan và kích hoạt dòng chảy của mật, giúp nhũ hóa và đào thải các độc tố hòa tan trong chất béo ra khỏi cơ thể. Nước ấm cũng giúp đào thải độc tố và thúc đẩy quá trình giải độc.

Nước ấm kích thích hệ tiêu hóa, trong khi nước cốt chanh thúc đẩy sản xuất mật, giúp cơ thể phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng giúp cơ thể “thức dậy” nhẹ nhàng, đồng thời kích thích hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ gan loại bỏ các cặn bã tích tụ sau một đêm nghỉ ngơi.

Cải thiện độ ẩm, tăng năng lượng

Mọi người thường thức dậy trong tình trạng mất nước, và sau đó uống nước chanh ấm. Các chất điện giải tự nhiên trong chanh giúp cơ thể được thanh lọc, sảng khoái, mang đến khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng mà không cần caffeine.

Hỗ trợ giảm cân

Chanh chứa pectin, loại chất xơ có thể giúp kiềm chế cơn đói và khi kết hợp với nước ấm, nó có thể tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn. Vitamin C trong chanh giúp tăng cường quá trình oxy hóa chất béo, trong khi nước ấm giúp đào thải độc tố. Đặc tính lợi tiểu tự nhiên của chanh giúp loại bỏ tình trạng tích nước, góp phần mang lại vẻ ngoài thon gọn hơn.

Cải thiện làn da

Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, giảm mụn trên da và thúc đẩy làn da sáng khỏe. Điều này hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, loại bỏ độc tố. Ngoài ra, uống nhiều nước giúp đào thải độc tố, nhờ vậy làn da trông rạng rỡ và tươi sáng hơn.

Tăng cường miễn dịch

Chanh chứa nhiều dưỡng chất bao gồm vitamin C, vitamin nhóm B, canxi, sắt, magie, kali và chất xơ. Vitamin C trong chanh có thể giúp giảm căng thẳng, tăng miễn dịch, chống lại nhiễm trùng do virus và viêm họng, giúp bạn ít bị cảm lạnh, ốm vặt và nhiều bệnh khác.

Ngoài ra, kali trong chanh có lợi cho sức khỏe tim mạch, cũng như chức năng não và thần kinh. Trầm cảm và lo âu thông thường do thiếu kali trong máu. Vì vậy, bổ sung lượng vừa đủ kali hàng ngày cũng đảm bảo sức khỏe ổn định và trái tim khỏe mạnh.

Kiềm hóa cơ thể

Nhiều người cho rằng axit citric trong chanh sẽ làm tăng độ axit trong ruột, gây đau dạ dày và co thắt ruột. Tuy nhiên, chanh là thực phẩm có tính kiềm, uống thường xuyên sẽ làm giảm nồng độ axit, cân bằng pH trong cơ thể, đặc biệt với những người ăn nhiều thịt, uống rượu.

Làm thơm hơi thở

Nước chanh giúp chống lại vi khuẩn trong miệng, giảm hôi miệng và tăng cường sức khỏe răng miệng.

Tuy nước chanh ấm có nhiều lợi ích cho sức khỏe, độ axit cao trong nước chanh có thể làm mòn men răng, dẫn đến ê buốt và sâu răng. Tính axit của chanh gây trào ngược axit hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) ở một số người. Tiêu thụ quá nhiều đồ uống này cũng có thể gây buồn nôn, đầy hơi hoặc kích ứng dạ dày do tăng độ axit.

Theo Healthline, uống 1-2 ly nước chanh mỗi ngày là đủ. Chỉ cần vắt nửa quả chanh vào 1 ly nước ấm khoảng 240 ml, có thể thêm chút gừng hoặc mật ong.