Dấu hiệu nhận biết trẻ chậm tăng trưởng

Bất cứ phụ huynh nào cũng muốn con mình cao lớn, khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nhiều trẻ lại không tăng trưởng như bình thường, thấp bé hơn bạn bè.

Trẻ nhỏ hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi có thể gặp vấn đề về tăng trưởng. Ảnh: Shutterstock.

Chậm phát triển chiều cao xảy ra khi trẻ không phát triển với tốc độ bình thường so với độ tuổi. Bên cạnh các yếu tố tác động như thiếu vitamin và khoáng chất, sự chậm phát triển này có thể do tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn thiếu hụt hormone tăng trưởng hoặc suy giáp.

Trong một số trường hợp, điều trị sớm có thể giúp trẻ đạt được chiều cao bình thường hoặc gần bình thường.

Triệu chứng nhận biết

Theo Healthline, nếu thấy con nhỏ hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi, chúng có thể gặp vấn đề về tăng trưởng. Thông thường, tình trạng này được coi là vấn đề y tế nếu chúng nhỏ hơn 95% trẻ em cùng tuổi và tốc độ tăng trưởng chậm.

Chậm phát triển cũng có thể được chẩn đoán ở trẻ có chiều cao trong phạm vi bình thường nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Tùy thuộc vào nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng chậm phát triển, trẻ có thể có các triệu chứng khác:

- Nếu trẻ mắc một số dạng lùn, kích thước cánh tay hoặc chân của trẻ có thể không cân xứng với thân mình.

- Nếu trẻ có nồng độ hormone thyroxine thấp, trẻ có thể bị mất năng lượng, táo bón, da khô, tóc khô và khó giữ ấm.

- Nếu trẻ có nồng độ hormone tăng trưởng (GH) thấp, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khuôn mặt, khiến trẻ trông non tuổi hơn bình thường.

- Nếu tình trạng chậm phát triển của trẻ là do dạ dày hoặc bệnh đường ruột, trẻ có thể có máu trong phân, tiêu chảy, táo bón, nôn mửa hoặc buồn nôn.

Nguyên nhân

Chậm phát triển có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm:

- Tiền sử gia đình có vóc dáng thấp:

Nếu cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình có vóc dáng thấp, trẻ thường phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Chậm phát triển do tiền sử gia đình không phải là dấu hiệu của một vấn đề tiềm ẩn. Trẻ có thể thấp hơn mức trung bình chỉ đơn giản là do di truyền.

- Chậm phát triển do thể chất:

Trẻ em mắc tình trạng này thường thấp hơn mức trung bình nhưng phát triển với tốc độ bình thường. Trẻ thường có "tuổi xương" chậm, nghĩa là xương trưởng thành chậm hơn so với tuổi.

Trẻ cũng có xu hướng dậy thì muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Điều này dẫn đến chiều cao dưới mức trung bình ở đầu tuổi thiếu niên, nhưng có xu hướng bắt kịp bạn bè cùng trang lứa khi trưởng thành.

- Thiếu hụt hormone tăng trưởng:

Trong điều kiện bình thường, GH thúc đẩy sự phát triển của các mô cơ thể. Trẻ em bị thiếu hụt GH một phần hoặc hoàn toàn sẽ không thể duy trì tốc độ tăng trưởng khỏe mạnh.

- Suy giáp:

Trẻ sơ sinh hoặc trẻ em bị suy giáp có tuyến giáp hoạt động kém. Tuyến giáp chịu trách nhiệm giải phóng các hormone thúc đẩy sự phát triển bình thường, vì vậy, sự chậm phát triển có thể là dấu hiệu của tình trạng suy giáp.

Các nguyên nhân ít phổ biến hơn gây chậm phát triển bao gồm:

Hội chứng Down, tình trạng di truyền trong đó trẻ có 47 nhiễm sắc thể thay vì 46 nhiễm sắc thể thông thường.

Loạn sản xương, một nhóm các tình trạng gây ra các vấn đề về sự phát triển của xương.

Một số loại thiếu máu, chẳng hạn thiếu máu hồng cầu hình liềm.

Các vấn đề về thận, tim, tiêu hóa hoặc phổi.

Người mẹ sử dụng một số loại thuốc khi mang thai.

Dinh dưỡng kém.

Căng thẳng nghiêm trọng.