Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Bãi biển Thanh Hóa tan hoang sau bão Bualoi

  • Thứ ba, 30/9/2025 16:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi cơn bão số 10 Bualoi đổ bộ gây triều cường, khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã hứng chịu thiệt hại nặng nề: kè sụt lún, cây cối đổ rạp...

Bien Hai Tien sau bao anh 1

Chính quyền xã Hoằng Tiến đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để ngăn người dân và du khách đến gần khu vực kè sạt lở. UBND xã cho biết một số đoạn kè thuộc quản lý địa phương bị sụp đổ hoàn toàn, phần vỉa hè và đường bên trong cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng tuyến kè ở khu vực Resort Hải Tiến bị sóng đánh sập, sụt khoảng 100 m, nước biển tràn sâu vào khu dân cư lân cận.
Bien Hai Tien sau bao anh 2

Theo ghi nhận của PV sáng 30/9, nhiều đoạn kè dọc bãi biển bị sóng lớn đánh vỡ, đất đá sạt xuống đường, hàng loạt cây xanh, đặc biệt là hàng dừa được trồng dọc bãi biển gãy đổ, bật gốc.
Bien Hai Tien sau bao anh 3

Khu vực trung tâm gần sân khấu ngoài trời và một số công trình cảnh quan trang trí bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều trụ bê tông, tường kè bị sóng đánh gãy, đổ; một số tượng trang trí ven biển cũng bị gió quật ngã. Trước cửa nhiều nhà hàng, đất đá và gạch ngổn ngang, lấp lối đi.
Bien Hai Tien sau bao anh 4

Dọc bờ kè dài hàng trăm mét, nhiều vị trí sụt lún, tạo nên cảnh tượng tan hoang. Một số tuyến đường nhựa sát biển cũng bị phá huỷ, biến dạng sau khi nước biển tràn qua. Người dân địa phương cho biết, thời điểm bão đổ bộ ngày 29/9, sóng biển cao 3-4 m liên tiếp dồn dập vào bờ.

Bien Hai Tien sau bao anh 5Bien Hai Tien sau bao anh 6Bien Hai Tien sau bao anh 7Bien Hai Tien sau bao anh 8

Sức gió lớn cùng triều cường khiến những đoạn bờ kè vốn chắc chắn cũng không thể trụ vững. Bờ kè hư hỏng kéo theo lớp nhựa đường đứt gãy.
Bien Hai Tien sau bao anh 9

Sau bão, nhiều hộ dân tranh thủ ngớt mưa thu dọn gỗ, củi và đồ đạc bị cuốn trôi dạt vào bãi biển.
Bien Hai Tien sau bao anh 10

Hải Tiến cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn là những điểm du lịch biển nổi tiếng của Thanh Hóa, hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách. Tuy nhiên, sau bão Bualoi, khung cảnh nơi đây trở nên đổ nát, ngổn ngang, để lại nhiều thiệt hại cho hạ tầng du lịch và đời sống của người dân.
Bien Hai Tien sau bao anh 11Bien Hai Tien sau bao anh 12Bien Hai Tien sau bao anh 13Bien Hai Tien sau bao anh 14

Nhiều trụ đường sát bờ kè bị sóng biển quật gãy. Đồ đạc người dân chưa kịp sơ tán nằm lăn lóc khắp nơi.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Khuyến cáo hạn chế du lịch loạt tỉnh phía Bắc

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, sạt lở tại Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng. Ngành du lịch địa phương tạm dừng tham quan, kiểm tra lưu trú, bảo đảm an toàn cho du khách.

2 giờ trước

Bờ biển Sầm Sơn tan hoang sau bão

Mưa to, gió lớn cùng với triều cường dâng cao, sóng biển đánh mạnh khiến bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tan hoang sau bão.

3 giờ trước

Tam dung leo nui Ba Den hinh anh

Tạm dừng leo núi Bà Đen

13 giờ trước 04:09 30/9/2025

0

Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp và khó lường của mùa mưa bão, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen quyết định tạm dừng các hoạt động leo núi, dã ngoại từ ngày 1/10.

https://tienphong.vn/khu-du-lich-bien-hai-tien-tan-hoang-sau-bao-bualoi-post1782631.tpo

Lâm Thuỳ Dương/Tiền Phong

Biển Hải Tiến sau bão Thanh Hóa Triều cường Bão số 10 Du lịch Thanh Hóa Du lịch mưa bão Bãi biển Hải Tiến bão Bualoi

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý