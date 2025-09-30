Bãi biển Thanh Hóa tan hoang sau bão Bualoi

Chính quyền xã Hoằng Tiến đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để ngăn người dân và du khách đến gần khu vực kè sạt lở. UBND xã cho biết một số đoạn kè thuộc quản lý địa phương bị sụp đổ hoàn toàn, phần vỉa hè và đường bên trong cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng tuyến kè ở khu vực Resort Hải Tiến bị sóng đánh sập, sụt khoảng 100 m, nước biển tràn sâu vào khu dân cư lân cận.