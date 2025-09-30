Bãi biển Thanh Hóa tan hoang sau bão Bualoi

|
Chính quyền xã Hoằng Tiến đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để ngăn người dân và du khách đến gần khu vực kè sạt lở. UBND xã cho biết một số đoạn kè thuộc quản lý địa phương bị sụp đổ hoàn toàn, phần vỉa hè và đường bên trong cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng tuyến kè ở khu vực Resort Hải Tiến bị sóng đánh sập, sụt khoảng 100 m, nước biển tràn sâu vào khu dân cư lân cận.
Theo ghi nhận của PV sáng 30/9, nhiều đoạn kè dọc bãi biển bị sóng lớn đánh vỡ, đất đá sạt xuống đường, hàng loạt cây xanh, đặc biệt là hàng dừa được trồng dọc bãi biển gãy đổ, bật gốc.
Khu vực trung tâm gần sân khấu ngoài trời và một số công trình cảnh quan trang trí bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều trụ bê tông, tường kè bị sóng đánh gãy, đổ; một số tượng trang trí ven biển cũng bị gió quật ngã. Trước cửa nhiều nhà hàng, đất đá và gạch ngổn ngang, lấp lối đi.
Dọc bờ kè dài hàng trăm mét, nhiều vị trí sụt lún, tạo nên cảnh tượng tan hoang. Một số tuyến đường nhựa sát biển cũng bị phá huỷ, biến dạng sau khi nước biển tràn qua. Người dân địa phương cho biết, thời điểm bão đổ bộ ngày 29/9, sóng biển cao 3-4 m liên tiếp dồn dập vào bờ.
Sức gió lớn cùng triều cường khiến những đoạn bờ kè vốn chắc chắn cũng không thể trụ vững. Bờ kè hư hỏng kéo theo lớp nhựa đường đứt gãy.
Sau bão, nhiều hộ dân tranh thủ ngớt mưa thu dọn gỗ, củi và đồ đạc bị cuốn trôi dạt vào bãi biển.
Hải Tiến cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn là những điểm du lịch biển nổi tiếng của Thanh Hóa, hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách. Tuy nhiên, sau bão Bualoi, khung cảnh nơi đây trở nên đổ nát, ngổn ngang, để lại nhiều thiệt hại cho hạ tầng du lịch và đời sống của người dân.
Nhiều trụ đường sát bờ kè bị sóng biển quật gãy. Đồ đạc người dân chưa kịp sơ tán nằm lăn lóc khắp nơi.
